Hackerlar Bakın Hangi Şirket Çalışanları İle İyi Anlaşıyor!

Ağ güvenliği ve zekası, güvenli Wi-Fi ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi alanlardaki gelişmelere rağmen hackerlar bakın hangi şirket çalışanları ile iyi anlaşıyor? Sizin için bu konuyu değerlendirdik. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Güçlü parolalar kullanma ve e-postalardaki şüpheli bağlantılara tıklama konusunda çeşitli hatalar yapan birçok şirket çalışanı mevcut. Bu kişilerin hackerların ana hedeflerinden bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez’e göre bilgisayar korsanları bazı kişilere daha fazla saldırıda bulunuyor ve karşılığını da alıyor. Genellikle 5 farklı tipten bahsetmek mümkün.

Hackerlar bazı şirket çalışanlarını hemen kandırabiliyor

Oltaya düşmeye açık çalışan tanımı, özellikle dijital dünyadaki sosyal mühendislik saldırılarından habersiz kişiler için kullanılıyor. Bu kişiler genellikle siber güvenlik ile ilgili detaylardan habersiz görünüyor. Bu durum bilgisayar korsanlarının işini oldukça kolaylaştırıyor.

Sosyal çalışan, hackerların en çok sevdiği çalışan grupları içerisinde yer alıyor. Bu kişiler şirketle ilgili bilgileri sosyal medya üzerinden yanlışlıkla paylaşabiliyor. Bana Bir Şey Olmaz Diyen Çalışan ise bir diğer kolay hedef olarak görülüyor. Bu kişiler genellikle daha tedbirsiz olabiliyor. Şirket e-posta adresleri ile güvenliğinden emin olmadıkları sitelere üye kayıtları oluşturması genellikle dikkatsiz çalışanlar tarafından yapılabiliyor.

Son gruptakiler ise aceleci çalışanlar. Gelen kutularına düşen e-postalar için hızlı cevap vermeye çalışmaları onları ve şirketi olumsuz etkiliyor. Sizce başka hangi kişiler bu konuda kolay lokma olarak görülebilir. Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.