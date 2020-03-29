Hackerlar Bu Yöntemle Daha Kolay Bulunacak

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi sayılan Siemens’ten araştırmacı Zhen Song, hacker’ların gerçekleştirdiği saldırılar sırasında verileri çalmasını önleyen yeni bir yöntem keşfetti.

Zhen Song, “Modern endüstriyel kontrol sistemlerindeki güvenlik önlemleri göz önüne alındığında, bilgileri gerçek zamanlı olarak korumanın bir yolunun olmadığını fark ettik” ifadelerine yer verdi.

Hacker koruması sağlamak zor değil

Song, Standart şifreleme algoritmalarının, izin verilen gecikmenin 1 milisaniyeden çok daha az olduğu endüstriyel bağlantılar için yavaş olduğunu belirtti.

Konuşmasının devamında “Genellikle geleneksel şifreleme algoritmaları ile az miktarda veri işlemek bile 100 milisaniyeden fazla sürüyor” diyerek konuyu özetledi. Bu durumun daha çok zaman kaybına neden olduğunu da belirtti.

Şirketin araştırma yürüten kurulunun geliştirdiği yeni yöntem, şifrelenmemiş bir kanal üzerinden gerçek zamanlı olarak veri aktarılmasına yardım ediyor. Fizik, akustik mühendisliği, telekomünikasyon ve istatistiksel tahmin de dahil olmak üzere birçok bilimsel ve teknik disiplinde kullanılan yeni yöntem, uzmanların arka planda bilgisayar korsanlarının gerçekleştirdiği siber saldırıları hızlıca tespit etmesine destek veriyor.