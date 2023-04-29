Hackerlar Bir Devletin Uydularını Ele Geçirdi!

Avrupa Uzay Ajansı kısa bir süre önce uyduların potansiyel hackerlara karşı güvenliğini test etmek amacıyla benzersiz bir siber güvenlik tatbikatı gerçekleştirdi. Türünün ilk örneği olan tatbikatta uzay endüstrisinden siber güvenlik uzmanları, ajansın gösteri amaçlı nano uydusunun kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.

Tatbikat sırasında hackerlar, uydunun küresel konumlandırma sistemi, tutum kontrol sistemi ve yerleşik kamerasının kontrolünü ele geçirmek için etik hack tekniklerini kullandılar. Hackerlar, Dünya'ya gönderilen verileri ele geçirmeyi ve hatta kamera tarafından çekilen görüntüleri manipüle etmeyi başardılar.

Kontrollü Uydu Hack Deneyi Neden Gerçekleştirildi?

Bu tatbikat, uyduların hackerlara karşı savunmasızlığını ve güncellenmiş güvenlik çözümlerine duyulan kritik ihtiyacı ortaya koyuyor. Daha fazla şirket ve kuruluş, bilgi ve operasyonlar için uydulara bel bağladıkça, hem askerî hem de sivil uydular, güvenlik açıklarının istismar edilmesini önleyen güncel güvenlik çözümleri sağlayarak saldırılara karşı güvende olduklarından emin olmalı.

Siber Çözümlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Pierre-Yves Jolivet, tatbikatın uydu sistemlerindeki potansiyel kusurların ve güvenlik açıklarının tespit edilmesindeki önemini vurguladı. Bu tatbikattan elde edilen bulgular, mevcut ve gelecekteki operasyonların bu tür saldırılara karşı daha iyi korunacak şekilde uyarlanmasına yardımcı olacak.

Çin de kısa bir süre önce nasıl davranacağını görmek için yapay zekânın bir uydunun kontrolünü ele geçirmesine izin verdi. ESA tatbikatındaki hackerlarla aynı düzeyde kontrole sahip olmasa da yapay zekânın gelecekte uyduları kullanırken neler yapabileceğine dair bir dizi şey öğrenilmişti.