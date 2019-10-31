Hackerlar En Popüler Alan Adı Kayıt Sitelerinin Verilerini İhlal Etti!

Saldırganlar dünya genelinde en çok kullanılan alan adı kayıt sitelerinin verilerini ihlal etti.

Kullanıcılar Endişe İçinde

NetworkSolutions.com, Register.com ve Web.com şirketlerinin etkilendiği ihlal sitelerin güvenlik seviyesini artırmasına yol açtı. Bir sonraki oturum açışlarında kullanıcılardan şifre sıfırlama talimatını yerine getirmesini isteyen şirketiler bu noktada biraz baskı altında sayılabilir.

Haksız da sayılmazlar. Çünkü bu sitelerin kullanıcıları temel olarak internet sitelerinin sahipleridir ve güvenlik şirketlerinin yaptığı analizlere göre üç şirket toplamda 8,7 milyon kullanıcıyı bünyesinde barındırıyor.

Böyle bir ihlal göreceli olarak küçük gözükebilir. Alan adı kayıt şirketleri google.com (örneğin) gibi internet sitelerini satar ve IP adresleri atar. Bu nedenle internetin kilit anahtarlarından birisidirler. Yani bir saldırgan alan adına ulaşma imkanı bulursa sitenin tüm kontrolünü eline alabilir. Şimdi bunu 8,7 milyon kullanıcı için düşünün.

Bununla birlikte bazı kullanıcıların isim, adres, telefon numarası ve mail adresi gibi kişisel verilerinin de açığa çıktığı tespit edildi. Kullanıcıların bu duruma nasıl tepki vereceği merak edilen detaylar arasında bulunuyor.