Hackerlar, Güney Kore'de Düzenlenecek Kış Olimpiyatlarını Hedef Aldı

Hackerlar gözünü bu sefer de spor organizasyonlarına dikti. Siber güvenlik şirketi McAfee, Şubat aylarında Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın bilgisayar korsanları tarafından hedef alındığını ve ilgili kuruluşlardan önemli bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, bilgisayar korsanları önümüzdeki ay Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları ile ilgili hassas verileri çalmaya çalıştı. Siber güvenlik şirketi McAfee, hackerların PyeongChang Kış Olimpiyatları'na bağlı kuruluşlara kötü amaçlı yazılım içeren e-postalar gönderdiğini tespit etti.

E-postalar, Singapur merkezli bir IP adresinden gönderildi ve okuyuculardan Korece bir metin belgesi açmaları istendi. Ayrıca bilgisayar korsanları, metin ve görüntülerde kötü amaçlı yazılımları gizleyen steganografi adlı bir teknik kullandılar.

McAfee, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hedefteki organizasyonların çoğu, olimpiyat oyunlarına ya altyapı ya da destekleyici bir rol üstleniyor. Saldırganlar, bu kampanya ile çok geniş bir ağ oluşturabilirler" ifadelerini kullandı. Bilgisayar korsanlarının, e-postaların Güney Kore'nin Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nden geldiğine inandırmak için alıcıları kandırmaya çalıştıklarını belirten McAfee, sorumluların henüz tespit edilemediğini ve ilerleyen günlerde bu gibi saldırıların artabileceğini söyledi.

Kış Oyunları, 9-25 Şubat arası Ganwon kentine bağlı Pyeongchang bölgesinde düzenlenecek.