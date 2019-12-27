Hackerlar Hapishane Kameralarını Hackledi! Canlı Yayın Yapmaya Başladı

Hapishane'nin kameralarını hackleyen hacklerlar YouTube üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Hackerlar Tayland'ta yer alan bir hapishanenin güvenlik kameralarını hacklemeyi başardı.

Hackerlar YouTube'dan Canlı Yayın Yaptı

Saatlerce bir YouTube kanalı üzerinden mahkumların neler yaptığı anbean paylaşıldı. Canlı yayında sadece bir adet güvenlik kamerasından alınan görüntü paylaşıldı. Kötü amaçlı kişilerin tüm hapishane kameralarına sızdığına inanılıyor.

Tayland'daki yetkililer, güney Chumphon eyaletindeki Lang Suan Hapishanesine ait kamera sisteminin, ülke dışından başlatılan bir siber saldırı ile ele geçirildiğini söyledi ancak siber saldırının kim veya kimler tarafından yapıldığını açıklamadı.

Cezaevindeki görevlilerin durumu fark ettikten hemen sonra hapishanede yer alan tüm güvenlik kameraları kapatıldı. Bahsi geçen Youtube kanalı ise kanal sahibi tarafından silinerek imha edildi. YouTube kanalının sahibinin kim olduğu da bilinmezliğini korumakta. Gelen açıklamalara göre görevliler kamera kurulumlarını yaparken varsayılan şifreleri kullanmış. Hackerlar da varsayılan şifreleri bulup sisteme giriş yapmış.

Yaşanılanlar ile ilgili herkesten özür dilendi ve olayın bir daha yaşanmaması için çalışma başlatıldı.