Hackerlar İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı Aşmanın Yolunu Buldu

Sophos'a göre iki faktörlü kimlik doğrulamayı aşmak için "çerezleri çalma", hackerların kimlik bilgilerini atlamak ve özel veritabanlarına erişmek için kullandığı siber suçlardaki son trendler arasında yer alıyor.

Kuruluşlar için tipik güvenlik tavsiyesi, en hassas bilgilerini bulut hizmetlerine taşımak veya bir güvenlik aracı olarak iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmak olmuştur ancak kötü niyetli kişiler, oturum açma ayrıntılarına bağlı çerezleri nasıl çalabileceklerini ve yaygın olarak yenilenmeyen programların etkin veya son web oturumlarını kesmek için bunları nasıl kopyalayacaklarını buldular.

Bu hackerlar; tarayıcılar, web tabanlı uygulamalar, web hizmetleri, kötü amaçlı yazılım bulaşmış e-postalar ve ZIP dosyaları dâhil olmak üzere birkaç farklı çevrimiçi araç ve hizmeti bu çerezleri çalmak için kullanabiliyorlar.

Gelecekte Bu Saldırıların Artması Bekleniyor

Bu tarz hack işlemlerinin en sıkıntılı tarafı, çerezler o kadar yaygın olarak kullanılıyor ki, güvenlik protokolleri mevcut olsa bile kötü niyetli kullanıcıların sistemlere erişmesine yardımcı olabiliyorlar.

Rapor ayrıca daha geniş bir ölçekte, siber suçluların kimlik bilgileri gibi çalınan çerez verilerini satın alabileceğini söyledi. Electronic Arts oyun geliştiricisinin oturum açma bilgileri, Lapsus$ adlı hacker grubu tarafından çalınmıştı. Grup, EA çalışanlarının oturum açma bilgilerini kopyalayabildi ve nihayetinde 780 GB veri çalarak şirketin ağlarına erişim sağladı. Grup, EA'ye şantaj yapmak için kullandıkları oyun ve grafik motoru kaynak kodu ayrıntılarını toplamıştı.

Sophos, kullanıcıların daha güvenli olabilmeleri için çerezlerini düzenli olarak temizleyebileceğini belirtiyor ancak bu, her seferinde yeniden kimlik doğrulaması yapmanız gerektiği anlamına geliyor.