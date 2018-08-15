Hackerlar Instagram’ı Hedef Aldı

Yeni bir rapora göre, bilgisayar korsanları Instagram kullanıcılarının hesaplarını hackleyerek kişisel bilgilerini değiştiriyor. Sistematik bir saldırı olarak nitelendirilen bu eylem, binlerce kullanıcıyı etkilemiş durumda.

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, yeni bir hack dalgasının kurbanı oldu. Mashable ’a göre, hack dalgası ağustos ayının başında başladı ve yüzlerce kullanıcıyı etkiledi.

Saldırılar arasındaki benzerlikler ise oldukça dikkat çekici. Mağdurların birçoğu hesaplarından çıkış yapıldığını ve profil fotoğraflarının genellikle Disney/Pixar karakterleriyle değiştirildiğini söylüyor. Dahası kullanıcılar, şifrelerini sıfırlamaya çalıştıklarında, hesabın yeni bir .ru uzantılı (Rus alan adı) e-posta adresine bağlı olduklarını belirtiyor.

Mashable ’a konuşan kişilerin çoğunun iki faktörlü kimlik doğrulaması etkin değil, ancak bir kişi devre dışı bırakıldığını ve hesabının saldırıya uğradığını söyledi.

Bilgisayar korsanları kullanıcıların eski fotoğraflarını kaldırmıyor veya yeni fotoğraflar yüklemiyor, ancak değiştirilen kişisel detaylar, kullanıcıların hesaplarının kontrolünü yeniden kazanmasını zorlaştırıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Instagram, ele geçirilen hesapları tespit ederek erişime kapattıklarını ve etkilenen kişilerin bir iyileştirme sürecinden geçirildiğini söyledi. Kullanıcıların şifrelerini sıfırlayabileceğini ve hesaplarını korumak için gerekli adımları atabileceklerini belirten şirket, incelemelerin devam ettiğini ve platformu daha güvenli hale getirmek için çalışacaklarını kaydetti.