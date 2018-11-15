Hackerlar iPhone X'da Silinen Fotoğraflara Ulaşmanın Yolunu Buldu

iPhone X’dan silinen fotoğraflara, telefonu hackleyerek ulaşmayı başaran iki hackera 50 bin dolar ödül verildi. Android ve iOS üzerinde bug aranan bir yarışma sırasında fark edilen eksikliği, Richard Zhu ve Amat Cama isimli iki hacker keşfetti. Yayınladıkları küçük bir demoyla hack sisteminin nasıl çalıştığını gösteren hacker’lar, bir sonraki güncellemeye kadar açığın kullanabileceğini belirttiler.

Hack saldırısının, hedefteki telefondan çeşitli izinler istemek suretiyle gerçekleştirildiğinin altı çizilirken, iPhone kullanıcılarını korumak adına tüm detaylar demo içerisinde paylaşılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise telefona erişim hakkının Wi-Fi ile alınmış olabileceğini, oluşturulan zararlı bir Wi-Fi noktasıyla telefona sızılmış olunabileceğini aktardılar.

iPhone X’da bir fotoğrafı silmek istediğinizde, karşınıza “Bu fotoğraf tüm cihazlarda, iCloud Fotoğraflar’dan silinir” uyarısını çıkıyor. Bunu yaptıktan sonraysa silinmek istenen fotoğraflar, “Son Silinen” klasörüne taşınıyor. Böylece yanlışlıkla sildiğiniz ve hemen geri almak istediğiniz fotoğrafların bir süre daha korunması sağlanmış oluyor. Bu klasörde yer alan görüntünler ise 40 gün içerisinde yavaş yavaş tamamen sistemden siliniyorlar.

Richard Zhu ve Amat Cama ise keşfettikleri bir yöntemle Son Silinen fotoğraflar klasörüne uzaktan bağlanmanın bir yolunu buldular. iCloud sistemini şaşırtmayı başararak, kullanıcıların silinmiş fotoğraflarını ele geçiren hackerlar, ortaya çıkardıkları güvenlik açığının hala kullanılabildiğini, ancak yapılacak bir güncellemeyle gidebileceğini belirttiler.