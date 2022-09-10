Yeni Bir Rapor, Hackerların Kredi Kartı Bilgilerini Nasıl Çaldığını Ortaya Koyuyor

Kredi kartı, günlük işlemlerimizi halledebilmek için kullanılacak hızlı ve en pratik yollardan biri ancak kötü niyetli kişiler tarafından kredi kartı bilgilerinin çalınma ihtimalinin her zaman göz önünde bulundurulması gerekiyor. Son yıllarda giderek artan kredi kartı dolandırıcılığı, hackerlar için ciddi bir kazanç kapısı durumunda.

Hackerların bir şekilde edindiği veya çaldığı kredi kartı bilgileri kullanıcılara büyük finansal zararlar verdiği gibi kişilerin gizliliği ve güvenliğini de büyük ölçüde zedeliyor. Teknoloji her yıl daha da gelişse de bu teknoloji aşacak imkânlar da aynı doğrultuda gelişmekte. Peki hackerların daha önce kredi kartlarını nasıl çaldıklarını merak etmiş miydiniz?

Hackerların Kredi Kartı Bilgilerini Çalmak İçin İzlediği Yöntemler