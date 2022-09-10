Yeni Bir Rapor, Hackerların Kredi Kartı Bilgilerini Nasıl Çaldığını Ortaya Koyuyor
Yeni yayınlanan bir rapor, hackerların kredi kartı bilgilerini çalmak için izledikleri en bilinen yöntemleri ortaya koyuyor. İşte detaylar!
Kredi kartı, günlük işlemlerimizi halledebilmek için kullanılacak hızlı ve en pratik yollardan biri ancak kötü niyetli kişiler tarafından kredi kartı bilgilerinin çalınma ihtimalinin her zaman göz önünde bulundurulması gerekiyor. Son yıllarda giderek artan kredi kartı dolandırıcılığı, hackerlar için ciddi bir kazanç kapısı durumunda.
Hackerların bir şekilde edindiği veya çaldığı kredi kartı bilgileri kullanıcılara büyük finansal zararlar verdiği gibi kişilerin gizliliği ve güvenliğini de büyük ölçüde zedeliyor. Teknoloji her yıl daha da gelişse de bu teknoloji aşacak imkânlar da aynı doğrultuda gelişmekte. Peki hackerların daha önce kredi kartlarını nasıl çaldıklarını merak etmiş miydiniz?
Hackerların Kredi Kartı Bilgilerini Çalmak İçin İzlediği Yöntemler
- Kimlik bilgilerini edinmek için önce güven kazanıyorlar: Kimlik avı saldırılarında hackerlar hedefledikleri kullanıcılara güvenilir bir kuruluşmuş gibi davranıyorlar.
- Kredi kartlarını taklit ediyorlar: ATM veya POS makinesine takmış olduğunuz kredi kartlarındaki veriler, kopyalama cihazları kullanılarak hackerlar tarafından birebir şekilde kopyalanabiliyorlar.
- Kötü amaçlı yazılımları kullanıyorlar: Hackerlar kredi kartı verilerini çalmak için aklınıza gelebilecek her türlü dijital araçları kullanabiliyorlar.
- Veri sızıntılardan faydalanıyorlar: Bankalar siber tehditlere karşı oldukça hassas ve güvenli olsalar da hackerlar kimi zaman veri ihlallerine ve veri sızıntılarına sebep olabiliyorlar.
- Herkese açık Wi-Fi alanlarını kullanıyorlar: Hackerlar alışveriş merkezleri, havaalanları ve kafelerde halka açık olan ancak güvenli olmayan Wi-Fi'leri kullanarak kredi kartı bilgileri dâhil pek çok bilgiyi ele geçirebiliyorlar.
- Çöp kutularını karıştırıyorlar: Hackerlar bilgilerini parçalamadan, yırtmadan, kırmadan çöp kutularına atanların bilgilerine erişebiliyorlar.
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