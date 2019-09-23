Hackerlar Milyonlarca Dolar Kazanabiliyor Mu?

Neredeyse her gün duymaya alışık olduğumuz hacker haberleri bizleri önemli bir noktaya çeviriyor. Basında sürekli bahsedildiği gibi hackerlar gerçekten de milyon dolarlar kazanabiliyor mu? İşte haberimizin detayları.

Hacker denilince genellikle insanların aklına gizli işler yapan ve yasa dışı faaliyetler ile ilgilenen kişiler geliyor. Genel olarak hackerların yaptığı iş bu yönde olsa bile, aslında çok daha farklı yollarla kazanç sağlayan kişiler de bulunuyor. Beyaz şapkalı hacker olarak adlandırılan bir grup, bunların içerisinde yer alıyor.

Hackerlar iş hayatının birçok kademesinde çalışıyor

Dünya genelindeki büyük şirketler bug bounty programları kapsamında hackerlar ile çeşitli anlaşmalar gerçekleştiriyor. Bu anlaşmalar ile birlikte hackerlar, şirketlerdeki güvenlik açığını tespit ediyor ve böylece güvenliği çok daha büyük seviyelere çıkarabiliyor.

Bunlardan birisi de Meksika'da yaşayan 19 yaşındaki Santiago Lopez. 15 yaşında hack işlerine başlayan Lopez, HackerOne ile birlikte büyük çalışmalarda yer aldı. İlerleyen dönemlerde hacker faaliyetleri üzerinden ilk kez milyoner olmayı başaran bu genç adam, çalışkanlığı ile biliniyor.

Avustralya doğumlu Nathaniel Wakelam 24 yaşında ve o da hackerlık faaliyetleri üzerinden ciddi kazançlar sağlayan kişiler arasında yer alıyor. Wakelam daha çok oyunlar üzerinden hacker faaliyetleri yürütüyor ve gerçekten de çok büyük açıklar bulabiliyor. Oyunların içerisinde gizli kalarak ek altın kazanmayı başarabiliyor.

Tüm örnekleri incelediğinizde sizce hackerlık geleceğin önemli mesleklerinden birisi olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.