Hackerlar Modemlere Siber Saldırılar Düzenliyor! Aman Dikkat

Hackerların modemleri kullanarak evlerimize sızmaya çalıştığı açıklandı. Eset, Ulusal Siber Güvenlik birliği ile ortaklaşa bir çalışma yaptı ve çalışmanın sonuçları oldukça vahim görünüyor.

Yapılan anketlerde çok ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Toplam 4.000 kişinin katıldığı ankette vatandaşların %25'i Apple TV ya da Roku kullanıyor. Ankete katılanların %40'ı evlerine aldıkları modemin varsayılan adını ve parolasını kullanmayı tercih ediyor. Varsayılan bilgileri kullanmak modemleri saldırıya açık hale getiriyor.

Kötü amaçlı kişiler ufak bir arama sonucunda modeminizin varsayılan şifre ve kullanıcı adına ulaşmakta. Modeminizin arayüzüne giriş yapan kullanıcılar buradan kimlik ve şifre bilgilerinizi çalmaya çalışıyor. Ankete katılan Kanadalı vatandaşların

%5.1'i cihazlarını internete bağlamaya zaman bulamıyorken Amerikalı vatandaşların %7.5'i bağlantı ayarı için zaman ayıramıyor.

Siber saldırı mağduru olunmaması için varsayılan modem bilgilerinin değiştirilmesi ve kablosuz ağnın WPA2-Psk yöntemi ile şifrelemesi öneriliyor. Bu ayarlar modemin arayüzü içerisinde saniyeler içerisinde yapılabilmekte. Wi-Fi sinyalinizi güçlendirmek ve güvenliğini artırmak için yapmanız gerekenlere buradaki bağlantı üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.