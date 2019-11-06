Hackerlar Parmak İzi Okuyucusunu 20 Dakikada Kandırdı

Teknoloji her geçen gün gelişmekte. Hackerlar da gelişen teknolojiye ne yazık ki ayak uydurmakta. Çin'li hackerlar parmak izi okuyucusunu 20 dakikada hacklemeyi başardı.

GeekPwn 2019 isimli konferansta gösteri yapan ekip, gösteriyi izleyen bir kullanıcıdan yardım istedi. Kullanıcının parmak izini cama alan ekip, parmak izinin resmini çekti. Bir uygulama ile resim işlendi ve fiziksel bir model ortaya çıkarıldı. Fiziksel modelin ne ile üretildiği açıklanmadı.

Ortaya çıkarılan model ile akıllı telefonların ekran kilitleri kolayca açıldı. Gösteriyi izleyen seyirciler ekran kilitlerinin 20 dakikada açılmasına oldukça fazla şaşırdı. Yapılan açıklamalarda ekibin kullandığı cihazın 140 dolardan satıldığı söylendi. Günümüzdeki çoğu akıllı telefonda parmak izi okuyucu bulunuyor ve akıllı telefonların kilitleri parmak izi ile kolayca açılıyor.

Macbook modelleri dahil olmak üzere tüm teknolojik cihazlarda parmak izi kilidi kullanılıyor. Hacklerlar ünlülerin cihazlarını ele geçirip parmak izi teknolojisini hackleyebilir ve verilere ulaşabilir. Görünüşe göre parmak izi teknolojisi yerine yüz kilidi teknolojisini kullanmak çok daha mantıklı.