Hackerlar, Rus ve Amerikan Bankalarından 10 Milyon Dolar Çalmış!

Geçtiğimiz sene bir hacker grubunun tüm dünyadaki bankacılık sistemlerine sızmaları, büyük bir endişeye yol açmıştı. Yaşanan bu olayın düşünülenden çok daha ağır sonuçlara neden olduğu belirlendi. Öyle ki, çoğunlukla Ruslardan oluşan bilgisayar korsanlarının, 18 ay boyunca bankaların nakil sistemlerini kullanarak ATM'lerden nakit para çaldıkları ortaya çıktı.

Uluslararası finans kuruluşlarına siber güvenlik alanında destek veren Group-iB, yayınladığı son raporda; 15'i Amerika'da bulunan toplam 20 bankanın ATM sistemlerinin, hackerlar tarafından ele geçirildiğini ve bu yolla yaklaşık 10 milyon dolar nakit para çekildiğini ortaya koydu.

Şirketin yayınladığı raporda, ilk saldırının 2016 yılında First Data'nın STAR ağında (ABD'deki ATM'ler için en büyük transfer mesajlaşma sistemi) gerçekleştiği ifade edildi. Ayrıca hackerların, Rusya'nın bankalar arası transfer sistemi AW CRB şebekesine de saldırdığı ve 200 finansal kuruluşa ait belgeleri yeniden düzenledikleri belirlendi.

Grup-IB tarafından "MoneyTaker" olarak adlandırılan hacker grubu, ABD, İngiltere ve Rusya'daki finans kuruluşlarına yönelik 20 siber saldırı gerçekleştirmiş. Grup IB'nin analizine göre, her bir saldırı ortalama yaklaşık 500 bin dolar kayba neden olmuş.

Grup IB Ortak Kurucusu ve İstihbarat Daire Başkanı Dmitry Volkov, hackerların sürekli farklı araçlar ve taktikler kullandıklarını, bu yolla arkada ayak izi bırakmadıklarını ifade etti. Moskova merkezli siber güvenlik firması, MoneyTalker'ın arkasında kimlerin olduğunun kapsamlı bir soruşturma sonrasında ortaya çıkacağını belirtirken, yakın zamanda yeni saldırıların olabileceği konusunda uyardı.