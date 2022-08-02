Hackerlar, Stranger Things Severleri Hedef Almaya Başladı

Temmuz ayının başlarında, uzun zamandır beklenen dizilerden Stranger Things'in dördüncü sezonu yayınlandı. Pandemiyle ilgili gecikmeler nedeniyle üç yıllık bir ara vermesine rağmen dizi merakla bekleniyordu ve bir kez daha listelerin zirvesine yerleşti. Ne yazık ki hayranların yeni bölümleri bir an önce görme isteği dolandırıcılar tarafından suistimal edildi. Araştırmacılar, hayranların paralarını ve kişisel bilgilerini çalmak için tasarlanmış çok sayıda spam e-posta ve kimlik avı sayfası örneği buldu.

Yeni bölümler zaten yayınlanmış olsa da dizinin hayranları hâlâ güvende değil. Çünkü dizinin hayranlarının tamamı diziyi resmî siteden izlemeyi tercih etmiyor. Kullanıcılar bir akış hizmetine abonelik için ödeme yapmak istemediğinde ve yasal olmayan bir sitede bir film veya dizi izlemeyi seçtiklerinde, tasarruf ettiklerini düşündüklerinden daha ağır bir bedel ödeyerek kişisel bilgilerini ve kart verilerini kaybedebiliyorlar.

Dizinin Hayranları E-Posta Yoluyla Kandırılıyor

Popüler diziye gösterilen ilgiden yararlanan bazı siber suçlular, kullanıcılara "Yeni bölümleri yalnızca 1 dolara izleme" olanağı sundu. Bu teklife erişmek için yeni bir hesap açmaları, adreslerini ve banka bilgilerini girmeleri istendi. Dolandırıcılar bilgilerini girdikten sonra kurbanların cüzdanlarını boşalttığı gibi en sevdikleri dizinin yeni sezonuna erişim de sağlamadı.

Araştırmacılar, Stranger Things'in popülerliğini kötüye kullanan spam e-postalar da tespit etti. Bu tür e-postalar, şüpheli ürünleri satmak için kullanılıyor ve alıcının rızası olmadan promosyon e-postaları yoluyla yayılıyor. Örneğin spam e-postalardan birinde kullanıcılara Stranger Things'in yeni sezonuyla ilgili sınırlı sayıda tişört satın alma fırsatı verildi. Site, ödeme için tüm dilleri ve para birimlerini destekliyordu. Bu mutlaka illa bir kimlik avı sayfası olmayabilir ancak ürünlerin reklamlarının spam yoluyla tanıtılması ve internet alan adının kendisinin daha yeni oluşturulmuş olması, bu sayfadan yapılan satışların güvenliği konusunda şüphe uyandırıyor.