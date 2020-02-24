Hackerlar, VPN Sunucularına Saldırdı! İşte Detaylar

Uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisi olan VPN'lere siber saldırılar gerçekleşti. Hackerların, VPN'lere siber saldırılar düzenlediği ve bu saldırılar ile şirketlere sızmaya çalıştığı açıklandı.

Hackerlar, Şirketlere Sızmak için VPN'lere Saldırdı!

ClearSky tarafından paylaşılan rapora göre, İran'ın devlet destekli hackerları 2019 yılında Pulse Secure, Palo Alto Networks, Fortinet ve Citrix başta olmak üzere pek çok yazılım şirketinin VPN sunucularına siber saldırılar gerçekleştirdi.

Hackerların hedefinde telekomünikasyon, petrol, gaz, havacılık ve güvenlik sektörlerinde hizmet veren şirketlerin olduğu söylenmekte. Raporda İranlı hackerların Rus, Çin ve Kuzey Kore'de çalışan hackerlardan daha az tecrübeye sahip olmadığı bilgisi geçmekte.

İranlı hacker grubunun Pulse Secure, Fortinet FortiOS VPN ve Palo Alto Networks'de yer alan güvenlik açıkları sayesesinde saldırılar yaptığı açıklandı. Hackerların ayrıca bu güvenlik açıklarını hızlıca tespit ettiği ve çok kısa süre içerisinde saldırıya geçtiği söylendi.

Raporda siber saldırıların amacının kurumsal ağları bozmak, ileriki bir tarihte bu ağlara kolayca sızmak için arka kapılar açmak olduğu açıklandı. Hackerların verileri silebileceği iddia edilmekte. Eylül 2019'dan bu yana iki yeni kötü amaçlı veri silme türü keşfedildiği paylaşıldı.

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