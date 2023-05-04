Hackerlar Yapay Zekaları Test Edecek: Beyaz Saray Destekliyor!

Yapay zeka fırtınası tüm hızıyla sürerken bir yandan da yapay zekaların bilgi güvenliği açısından bir sorun yaratıp yaratmayacağı sorusu da araştırılıyor. Bu alanda en önemli etkinliklerden biri de ABD Hükümeti tarafından hayata geçirilecek.

Beyaz Saray tarafından desteklenen Defcon 31 isimli hacker konferansında tüm hackerlar, Google, OpenAI ve Hugging Face gibi firmalar tarafından çıkartılan yapay zekaları test etmek üzere çağrıldı.

Yüzlerce Uzman Yapay Zeka Dil Modellerini Test Edecek

Büyük teknoloji devleri çoktan yapay zeka yarışında yerini aldı. Bu noktada özellikle Google, OpenAI, Hugging Face, Stability ve Anthropic gibi firmalar tarafından oluşturulan büyük dil modelleri, oldukça öne çıkıyor. Şimdiye kadar birçok kez hatası tespit edilen dil modelleri, ilk defa çok kapsamlı bir teste tabi tutulacak.

Beyaz Saray'ın da destekçileri arasında yer aldığı Defcon etkinliğinde şu an en önde gelen yapay zeka dil modelleri; hatalar, işlevsellik ve güvenlik açıkları gibi noktalarda zorlanacak. Aralarında yapay zeka alanında uzmanların da yer aldığı yüzlerce katılımcı, üst düzey bir NVIDIA ekran kartı için bayrak kapma yarışına tutuşacak.

Etkinlik sonrasında yapay zekaların davranışı ve eksikleri noktasında birçok önemli verinin elde edilmesi bekleniyor. Defcon 31 etkinliği, 10-13 Ağustos tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleştirilecek.