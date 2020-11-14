Rus ve Kuzey Koreli Hackerların Hedefinde Koronavirüs Aşısı Var

BBC’de yer alan bir habere göre dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, Kuzey Kore ve Rusya’nın devlet destekli bilgisayar korsanlarının (hackerların) hedefinde koronavirüs aşısı olduğunu ve bu tür projelerin üzerinde çalışan kuruluşları hedeflediğini söyledi.

Bilgisayar Korsanlarının Yeni Hedefi: Koronavirüs Aşısı

Microsoft, BBC’nin haberine göre Kuzey Koreli ve Rus bilgisayar korsanlarının devlet desteğiyle bilim insanları tarafından geliştirilmekte olan koronavirüs aşısı çalışmaların sızma girişiminde bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Paylaşılan bilgiler, yeni tip koronavirüs için sürdürülen aşı çalışmalarını hedefleyen hacker grupları içerisinde “Fancy Bear” isimli bir Rus hacker grubu ile "Zinc" ve "Cerium" adlı Kuzey Koreli hacker gruplarının olduğunu gösteriyor. Birleşik Krallık ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) daha önce Rus bilgisayar korsanlarının aşı araştırmalarını hedef aldığını belirtmişti ancak Rusya bu hack girişimlerinden hiçbiri hakkında bir bilgisi olmadığını belirtmiş ve dolayısıyla bu konu ile ilgili herhangi bir şekilde sorumluluk kabul etmediğini söylemişti.

Yazılım sektörünün öncülerinden Microsoft, Rus ve Kuzey Koreli hackerların söz konusu saldırı girişimine ilişkin yaptığı açıklamada yedi ilaç şirketinin bilgisayar sistemlerine sızma girişimlerinin tespit edildiğini ifade etti. Microsoft’a göre bu yedi ilaç şirketi içerisinde Kanada, Fransa, Hindistan, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki aşı araştırmacıları bulunuyor.

Microsoft, Rus hacker grubunun milyonlarca farklı şifre kullandığını ve hesaplara giriş yapmak için “brute force” tekniğini kullandığını dile getirdi. Kuzey Koreli hacker grubu ise aşı araştırmasında yer alan kişilerin kimlik bilgilerini kendilerine teslim etmelerini sağlamak için bu kişilere Dünya Sağlık Örgütü’nden geliyormuş süsünü vererek bir e-posta gönderdi. Şirket, saldırı girişimlerinden bazılarının başarısız olduğunu söylerken bazılarının da başarılı sonuçlandığını belirterek aşı çalışmaları yürüten kuruluşları uyardı.

Rusya daha önce aşı araştırmalarının hedef alındığını reddetmişti. Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington kentindeki Rusya Büyükelçiliği Reuters’a verilebilecek başka bir bilginin daha olmadığını söyledi. Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler temsilcisinden ise henüz bir cevap gelmedi.

Aşı Çalışmalarına İlk Kez Saldırı Düzenlenmiyor

Birleşik Krallık, temmuz ayında Oxford aşısı da dahil olmak üzere Birleşik Krallık araştırmalarını hedefleyen bilgisayar korsanlarından oluşan grubun arkasında Rus istihbaratının olduğunu söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri de benzer faaliyetlerle Çin’i suçlamıştı.