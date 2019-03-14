Hackerların, Sosyal Medya Reklam Gelirleri Dudak Uçuklatıyor

Son birkaç yıldır hackerların kazanç sağladıkları sosyal medya hilelerine bir yenisi daha eklendi. Sponsorlu reklamlar sayesinde gelirlerini arttıran hackerların bu platformlar üzerinde en az 3.2 milyar dolar kazandığı ifade ediliyor.

Siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs tarafından yapılan açıklamalar doğrulutusnda hackerlar için yeni bir gelir kapısı bulundu. Özellikle sosyal medyadaki bilinçsiz kullanıcılar sayesinde kazançlarını 3 milyarın üzerine çıkaran hackerlar, reklamlar sayesinde ürünlerini daha rahat pazarlayabiliyor.

Sosyal medyadaki sponsorlu reklamlar yardımıyla kötü amaçlı yazılımları dağıtan, bilgisayar korsanlığı araçları satan ve kara para aklayarak uyuşturucu satışları gerçekleştiren hackerların maliyetisi ise yalnızca reklamlara ödediği ücretler. Reklamlar ile kullanıcılara doğrudan ulaşabilen siber korsanların tespit edilmesi de bir hayli zor.

Ayrıca ürünlerini sosyal medyadan pazarlamak isteyen şirketler için de risk oluşturan hackerların reklam araçlarını kullanıcıları aldatmak için kullandığı belirtildi. Şirket reklamlarını kötüleyerek daha fazla müşteri kazanan siber korsanların hedefinde ise 'ucuza bir şeyler satın almak isteyen bilgisiz kullanıcılar' bulunuyor.