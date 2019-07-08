Hackerların Yeni Gözdesi: BlueKeep Saldırısı

BlueKeep isimli yeni bir siber saldırı yöntemi ortaya çıktı. BlueKeep sayesinde hackerlar kolayca Uzak Masaüstü Protokolü aracılığıyla hedef sistemlerde diledikleri komutları çalıştırabilmekte ve zararlı yazılım yükleyebilmekte.

BlueKeep: Bilgisayarları Bekleyen Yeni Büyük Tehlike

WannaCry isimli fidye yazılımı kadar hızlıca yayılabilme potansiyeline sahip olan BlueKeep, güncellenmemiş işletim sistemlerini hedef almakta. WannaCry 2.0 olarak nitelendirilen BlueKeep'den sadece Windows 8 ve Windows 10 etkilenmemekte.

Saldırının gerçekleşmesi için bilgisayar sahibinin herhangi bir müdahalesi gerekmemekte, bu da sistemlerin gizlice takip altına alınmasından ağdaki tüm bilgilerin tamamen silinmesine kadar pek çok olasılığı beraberinde getirmekte.

Güvenlik uzmanları olası bir BlueKeep saldırısından korunmak için ilgili yamaların vakit kaybetmeden yüklenmesi gerektiğine dikkat çekmekte ve ihtiyaç olmayan sistemlerde RDP'nin devre dışı bırakılmasını, gerektiğinde dahili RDP sunucusuna mutlaka VPN aracılığıyla bağlanılmasını önermekteler.

Henüz BlueKeep açığını kullanan bir siber saldırı ortaya çıkmadı ancak önlemler alınmaz ise saldırılar ortaya çıkacak ve birçok şirket mağdur olacak.

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