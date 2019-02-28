Hackerların Yeni Hedefi: Akıllı Binalar

Artık kötü amaçlı kişilerin yeni hedefi bina otomasyon sistemleri. Siegeware (kuşatma yazılımı) ismi verilen bu yöntem ile hackerlar, "Binanızın tüm kontrol sistemlerini ele geçirdik ve 24 saat içinde Bitcoin karşılığı olarak 50 bin dolar ödemezseniz binayı üç gün boyunca kapalı tutacağız” şeklinde mesajları bina sahiplerine iletiyorlar.

Otomasyon sistemleri artık siber suçluların gündemine girdi. Siegeware ismi, Siber güvenlik şirketi Eset'in Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Stephen Cobb tarafından verildi. Cobb’a göre, bina sahipleri "X adresindeki binanızın tüm kontrol sistemlerini ele geçirdik ve 24 saat içinde Bitcoin karşılığı olarak 50 bin dolar ödemezseniz binayı üç gün boyunca kapalı tutacağız." şeklindeki mesajlar hayal değil.

Cobb yaptığı açıklamada, “Böyle bir mesaj alan biriyle tanıştım ve bu bir aldatmaca değildi. İlgili bina yöneticisi, cesurca bir hareketle saldırganlara ödeme yapmayı reddettiğinde hedeflenen binanın kullanımı gerçekten altüst oldu.” dedi.

Yeni binaların neredeyse hepsinde otomasyon sistemi bulunmakta ve bu sistem ile ısıtma, iklimlendirme, havalandırma, yangın alarmları, ışıklandırma ve güvenlik gibi pek çok özellik uzaktan kontrol edilebilmekte. Bina otomasyon sistemlerinin pek çok hastane, okul, üniversite ve hatta bazı bankalarda da bulunduğuna değinen Cobb, “Şu an çalıştığınız binadaki tesis otomasyonunun durumunu belirlemek için iyi bir zaman. Herhangi bir seviyede otomasyon var mı? Varsa bina otomasyon sistemine erişim nasıl korunuyor?” dedi.

Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hackerlar ne tür bir saldırı yapabilir? Yorumlarınızı bekliyoruz.