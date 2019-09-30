Hackledikleri Mağazada Porno Yayını Yaptılar

Ünlü spor giyim markası Asics'e ait bir mağazada ekranları ele geçiren hackerlar, büyük bir skandala imza atarak mağazada porno yayını yaptı.

"On İki Saat Sürdü"

Geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda'nın en işlek alışveriş caddelerinden birisi olan Auckland's Queen Street'te bulunan Asics mağazasının BT sistemlerini ele geçiren korsanlar, ilginç bir adım atarak porno yayını yaptı. Mağazanın dev ekranlarda yayın yapması, kısa süre içerisinde Yeni Zelanda gündeminde kendisine yer edindi.

Cumartesi akşam saatlerinde başlayan bu yayın, pazar günü mağazayı açmaya gelen çalışanlar kapatana kadar sürdü. Görgü tanıklarına göre akşam 10:00 ve sabah 10:00 saatleri arasında süren yayın, yaklaşık on iki saat boyunca dev ekranlardan verildi. Konu hakkında açıklama yapan mağaza müdürü ise bu işten çalışanlarının sorumlu olmadığından kesinlikle emin olduğunu belirtti.

"Bir Daha Baktım"

Konu hakkında açıklama yapan bir kadın sabah yedi yaşındaki oğlu ile kahvaltı yapmaya çıktıklarını ve bununla karşılaştığını belirtti. Durumu "Tamamen uygunsuz ve rahatsız edici" olarak niteleyen anne, "Bir daha baktım çünkü gördüklerime inanamadım." dedi.

Bununla birlikte diğer tanıklar, bu durumdan herkesin şikayetçi olmadığını söylemekte. Güvenlik Dwayne Hinango "Bazı insanlar şok oldu ama diğerleri durdu ve izledi." dedi.

"Kimse Şikayetçi Olmadı"

Yayına maruz kalan herkesten özür dileyen Japon şirket, bir daha olmaması için yazılım ve çevrimiçi güvenlik şirketleri ile çalıştıklarını belirtti. Yerel polisi bilgilendirdiklerini belirten Asics yetkilileri, bu konuyu takipte olduklarını da belirtti. Bununla birlikte Yeni Zelanda polisi, bu konuda vatandaşlardan herhangi bir şikayet ulaşmadığını söyledi.