Hacklenmeyin: Google Wallet Bildirimine Dikkat!

Hacker'lar, Google Wallet uygulaması üzerinden kullanıcıların hesaplarına erişmeye çalıştı. Hesapların tam erişim izni isteyen bildirimle karşılaşan kullanıcılar, destek forumları ve sosyal ağlarda Google'ı soru yağmuruna tuttu.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Ocak ayında Google, ödeme sistemini basitleştirmek adına Android Pay ve Google Wallet’ı Google Pay altında birleştirmişti. Kullanıcıların telefon ve web tarayıcıları üzerinden ödeme yapmalarına izin veren platform, ödeme yönetimini oldukça basitleştiriyor. Google’ın sanal cüzdan uygulaması Wallet, sonlandırılmış olmasına rağmen ilginç bir şekilde kullanıcılar Google Wallet’ın Google hesaplarına tam erişim izni isteyen bildirimler, e-postalar almaya başladı.

Bildirime dikkatli bakıldığında bildirimin Google Wallet uygulamasının bilinmeyen bir konumdan tanınmayan bir cihaz kullanan doğrulanmamış bir geliştirici olduğu görülüyor. Google Payments ve Google Pay Sandbox’a erişmek isteyen uygulamanın aldatma girişimi oldukça çok açık. Bu durumla karşılaşan kullanıcılardan bazıları şifrelerini değiştirerek ve erişim iznini iptal ederek önlemlerini aldı. Bazı kullanıcılar da Google destek forumları ve Twitter’da Google’dan yardım almaya çalıştı. Google ise bu sorunun farkında olduklarını ve şu anda bir araştırma içerisinde olduklarını açıkladı.

"Google Wallet was granted access to your account" 🤔



But it shows as being from an unverified developer.



What to think of this?



(I revoked access in doubt, but... wtf?) pic.twitter.com/vTLU1Dja5T