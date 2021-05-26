Türkiye'de İlk: Haczedilen Kripto Paranın Satılabileceğine Karar Verildi

Türkiye'de ilk kez bir mahkeme haczedilen kripto paranın satılmasının mümkün olduğuna karar verdi. Mahkeme tarafından alınan kararın gerekçesinde kripto paraların dijital döviz ya da sanal para olarak kabul edilmesine yer verildi.

Haczedilen Kripto Paranın Satışı Mümkün

CNNTürk'ten Ceylan Sever ve Ümit Sertabipoğlu'nun haberine göre Türkiye'de ilk kez bir mahkeme haczedilmiş kripto paraların satış işleminin gerçekleştirebileceğine karar verdi.

Bir süre önce ilk kez bir kripto para hesabına haciz işlemi uygulandığı açıklanmıştı. İcra Hukuk Mahkemesi, kripto paralar ile ilgili Türkiye'de bir ilkin altına imza attı. Mahkeme, haczedilen kripto paranın satışının da mümkün olduğu kararını verdi.

Geçtiğimiz günlerde bir alacaklı icra müdürlüğüne gitmiş ve kendisine borcu olan kişinin Türkiye'deki kripto para hesabına haciz uygulanması talebinde bulunmuştu. Haciz talebi kabul edilmiş ve içerisinde yaklaşık 60 bin lira olduğu belirtilen hesap bloke edilmişti.

Kripto para haczedilip hesabına bloke konulan kişi, kripto paralar ile ilgili mevzuat eksikliği olduğunu, haciz için satış işlemi yapılamayacağını savunarak karara itiraz etmişti. Türkiye'de ilk kez bir mahkeme, haczedilen kripto paranın satış işleminin yapılabileceği kararını aldı. Mahkeme gereğinin nasıl yapılacağını ise tam olarak belirtmedi.

Borçlu olan tarafın avukatı Tevfik Kerem Bilen, konu hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bilen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vererek mahkemenin aldığı kararın ayrıntılarını paylaştı:

"Kripto varlığın satışına ilişkin İcra Hukuk Mahkemesi'ne yaptığımız itiraz karara bağlandı. Mahkeme, kripto varlıkların ekonomik bir değere sahip olduğu neticesiyle haczinin mümkün olduğunu yineleyerek, satışının da yasada taşınır ve taşınmaz mal satışının ayrıntılı düzenlendiğini, bu usullere göre satışının mümkün olduğuna kanaat getirdi. Kripto varlıkların taşınmaz mal olduğunu söylemek çok zor. Muhtemelen taşınır mal olarak kabul edilecektir. Bu satışın uygulamada nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz."

"Ayrıca TCMB'nin çıkardığı yönetmelikte 'kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz' denmektedir. Fakat şu an gelinen noktada, bir borç ödemesinin dolaylı yoldan kripto varlıklar üzerinden yapılacağı gözükmektedir."

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