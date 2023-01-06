Hades 2 Türkçe Olacak!

İlk oyunun yakaladığı başarının ardından merakla beklenen Hades 2'nin Türkçe dil desteğine sahip olacağı açıklandı. İşte detaylar!

Hades 2 Türkçe Olacak!
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Uzun süredir büyük firmaların AAA oyunlarına maruz kalan oyun sektörü, geçtiğimiz yıllarda çıkan ve gerek oynanışı gerekse tasarımı sayesinde oyuncuların takdirini kazanan Hades ile birlikte çeşitlenmişti. Çıktığı sene birçok ödülü evine götürmeye başaran oyunun devamı için çalışmalar da gecikmedi.

İlk oyunla birlikte yakalanan başarının ardından geliştiriciler, Hades 2 için Türkçe de dahil olmak üzere farklı dil seçeneklerinin geliştirildiğini açıkladı.

Hades 2 Çevirmeni Aranıyor

Geliştirici firma Supergiant Games, Hades 2 için Türkçe, Geleneksel Çince, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde çevirmen aradıklarına dair bir iş ilanı yayımladı.

Alanında en az 2 yıl ve üstü deneyimi olan çevirmenler, Twitter paylaşımında yer alan link üzerinden başvurularını yapabiliyor.

Hades 2 Konusu

İlk oyunda Zagreus ile birlikte yeraltı dünyasından kaçmaya çalışmıştık. Sonsuz bir döngüyle soulslike bir oyun olarak karşımıza çıkan Hades, devam oyunuyla birlikte benzer konsepti koruyarak daha da genişletecek gibi duruyor.

Yeni oyunda Hades'in kızı ve Zagreus'un kızı olan Yeraltı Prensesi Melinoë, baş düşmanımız olarak karşımıza çıkıyor.

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