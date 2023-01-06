Hades 2 Türkçe Olacak!

Uzun süredir büyük firmaların AAA oyunlarına maruz kalan oyun sektörü, geçtiğimiz yıllarda çıkan ve gerek oynanışı gerekse tasarımı sayesinde oyuncuların takdirini kazanan Hades ile birlikte çeşitlenmişti. Çıktığı sene birçok ödülü evine götürmeye başaran oyunun devamı için çalışmalar da gecikmedi.

İlk oyunla birlikte yakalanan başarının ardından geliştiriciler, Hades 2 için Türkçe de dahil olmak üzere farklı dil seçeneklerinin geliştirildiğini açıkladı.

Hades 2 Çevirmeni Aranıyor

In reference to our earlier JOB OPPORTUNITY for Hades II translators, we are now also seeking translators specializing in Turkish, Traditional Chinese, Ukrainian, and Greek. Details in this post:https://t.co/AmfKs2NIk4 — Supergiant Games (@SupergiantGames) January 5, 2023

Geliştirici firma Supergiant Games, Hades 2 için Türkçe, Geleneksel Çince, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde çevirmen aradıklarına dair bir iş ilanı yayımladı.

Alanında en az 2 yıl ve üstü deneyimi olan çevirmenler, Twitter paylaşımında yer alan link üzerinden başvurularını yapabiliyor.

Hades 2 Konusu

İlk oyunda Zagreus ile birlikte yeraltı dünyasından kaçmaya çalışmıştık. Sonsuz bir döngüyle soulslike bir oyun olarak karşımıza çıkan Hades, devam oyunuyla birlikte benzer konsepti koruyarak daha da genişletecek gibi duruyor.

Yeni oyunda Hades'in kızı ve Zagreus'un kızı olan Yeraltı Prensesi Melinoë, baş düşmanımız olarak karşımıza çıkıyor.