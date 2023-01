Hades 2 Türkçe Olacak!

Uzun süredir büyük firmaların AAA oyunlarına maruz kalan oyun sektörü, geçtiğimiz yıllarda çıkan ve gerek oynanışı gerekse tasarımı sayesinde oyuncuların takdirini kazanan Hades ile birlikte çeşitlenmişti. Çıktığı sene birçok ödülü evine götürmeye başaran oyunun devamı için çalışmalar da gecikmedi.

İlk oyunla birlikte yakalanan başarının ardından geliştiriciler, Hades 2 için Türkçe de dahil olmak üzere farklı dil seçeneklerinin geliştirildiğini açıkladı.

In reference to our earlier JOB OPPORTUNITY for Hades II translators, we are now also seeking translators specializing in Turkish, Traditional Chinese, Ukrainian, and Greek. Details in this post:https://t.co/AmfKs2NIk4