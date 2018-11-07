Hafta Sonu Çalışma Konusunda Avrupa'da Birinciyiz

Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi Page Group, tarafından yapılan araştırma sonucuna göre Türkiye'deki 10 çalışandan 7'si hafta sonunda iş telefonlarını cevaplıyor. Avrupa'ya göre birinci olduğumuz bu alanda, özel yaşam ile iş hayatımız bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Toplam 15 Avrupa ülkesinde 5 bin 200 çalışan yardımıyla yapılan iş ve özel yaşamın sınırlarını inceleyen “Çalışan Hayatı Araştırması” sonuçları ülkemiz adına şaşırtmayı başardı. İş saatleri içerisindeyken sosyal medyayla ilgilenme oranımız yüzde 54'ü, arkadaşlarla sohbet etme ise yüzde 82’leri buluyor. Ancak hafta sonunda iş telefonları cevaplama konusunda birinciyiz.

Hafta Sonu Çalışkanlığı Sorumluluk Bilincinden Kaynaklanıyor

Avrupa ülkelerinde yüzde 46 seviyesinde olan hafta sonu çalışma durumu ülkemizde yüzde 70'lere kadar yükseliyor. Türkiye'deki kişilerin yüzde 87’si sorumluluk duygusu ile, yüzde 38’i ise zorunluluk nedeniyle hafta sonu dahilinde işiyle ilgileniyor. Bu anlamda da yine Avrupa standartlarının üzerinde yer alıyoruz.

Ayrıca ülkemizde iş arkadaşlığının ileri seviyede olduğu gözlemlendi. Çalışanların yüzde 70’i iş arkadaşlarıyla ofis saatleri dışında da görüşüyorken yüzde 32’si etkinliklere birlikte katılıyor. Aynı zamanda yöneticilerle kurulan iyi bağların hem iş hem arkadaşlığı pozitif yönde etkilediği dile getirildi.