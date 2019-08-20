Hafta Sonu Call of Duty: Modern Warfare Açık Alfa Testi Gerçekleşecek

PlayStation 4 sahibi iseniz önümüzdeki hafta sonu için kimselere söz vermeyin. Activision ve Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare için açık alfa testinin duyurusunu yaptılar.

GamesCom 2019 Açılış Gecesi Canlı şovunda yapılan duyuruya göre, bahsi geçen açık alfa testi 23 - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Açık olması nedeniyle dileyen herkesin katılımda bulunabileceği bu testte oyuncular Docks ve Speedball dahil olmak üzere beş farklı haritada Gunfight modunu diledikleri gibi deneyebilecekler. İşin güzel yanı ise PlayStation Plus aboneliği gerekmeyecek.

Seride karşımıza çıkacak olan yeni modlardan bir tanesi olacak Gunfight, küçük ebatlı haritalarda her birinde iki oyuncunun olacağı iki takımın çatışmalarına sahne olacak. Altı eli alan tarafın kazandığı çatışmalar ilk başta kırk saniye ile sınırlı olarak başlayacak. Eğer kırk saniye içinde bir sonuca varılamaz ve her iki takımdan da en az bir oyuncu hayatta kalmışsa, bir bayrak ortaya çıkacak. Bu noktada, zafere ulaşmak için iki seçeneğiniz var: İster bayrağı ele geçirirsiniz, isterseniz de doğrudan karşı takımı saldırarak ortadan kaldırırsınız.

Eğer her ikisi de mümkün olmaz ise sağlık seviyeleri çatışmanın kazanan takımını belirleyecek. Sağlık seviyeleri eşit çıkarsa da o zaman çatışma berabere tamamlanmış sayılacak.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Call of Duty: Modern Warfare, 25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak.