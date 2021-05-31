Hafta Sonu Kısıtlaması Kalkacak mı?

1 Haziran'dan itibaren hafta sonu kısıtlaması kaldırılacak mı? Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı düzenlenecek. Kabine toplantısında yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin hafifletip hafifletilmeyeceği ele alınacak.

Hafta Sonu Kısıtlaması Sona Erecek mi?

Bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan önlemler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında bir açıklama yaparak yeni tedbirleri açıklayacak.

1 Haziran'dan itibaren bazı koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesi bekleniyor. Örneğin açık alanlarda 2 metre sosyal mesafe olması şartı ile maske zorunluluğunun kaldırılması beklenen yeni kararlar arasında yer alıyor. Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı da çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor.

İsmini vermek istemeyen üst düzey bir yetkili, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konu ile ilgili çok önemli açıklamada bulundu. Sözcü'deki habere göre yetkili, bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısında koronavirüs tedbirlerine yönelik normalleşme adımlarının atılacağını söyledi. Cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılabileceğini belirten yetkili, pazar günleri kısıtlamanın devam edebileceğini ifade etti.

İşletmelerin açılıp açılmayacağına yönelik önemli bilgiler paylaşan bir yetkili, "Kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınması bekleniyor. Bilim Kurulunun da tavsiyesi bu yönde. 60.000’den yaklaşık 7.000 civarına kadar düşen günlük vaka sayıları buna imkan veriyor" şeklinde konuştu. Şu anda saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 1 Haziran ile birlikte bu saatin biraz daha ileriye alınabileceği belirtildi.

Spor salonu ve halı saha gibi geçici süreliğine kapatılan işletmelerin tekrar açılmasının planlandığını belirten yetkili, okulların açılması ile ilgli iki farklı görüşün olduğunu açıkladı. Aktarılan bilgilere göre bu görüşlerden ilki, okulların açılması ve 2 Temmuz tarihinde tekrar kapatılması yönünde. Diğer görüşte ise okulların kapalı kalma ihtimali var.

Bu dönemde aşılamanın artıtırlması yönünde bir çabanın olacağını söyleyen yetkili, "Biontech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var" şeklinde konuştu. Haziran ayında 30 milyon doz BioNTech aşısının gelmesi ile birlikte günlük yaklaşık bir milyon aşılama hedefleniyor.