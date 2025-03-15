Steam Bahar İndirimleri Başladı! Bu Hafta Sonu Oyuna Doyacağız

Bu hafta sonu oyuna kesinlikle doyacağız. Steam Bahar sezonu indirimleri yakın zamanda başladı ve popüler oyunlar dahil pek çok oyunu uygun fiyata edinebileceksiniz. Bunun yanı sıra Epic Games Store'da da ücretsiz oyunlar ve onlarca indirimli seçenek bulunuyor. Gelin indirimli seçeneklere bir göz atalım...

Epic Games Store: Ücretsiz Oyunlar

Epic Games Store'da bazı oyuncular ücretsiz olacak. Belli tarihlerden sonra aşağıdaki oyunlara ücretsiz olarak erişebileceksiniz:

Mortal Shell – Ücretsiz (20 Mart’a kadar)

– Ücretsiz (20 Mart’a kadar) Jurassic World Evolution 2 – Ücretsiz (20 Mart’tan itibaren)

Steam Bahar İndirimleri — Kampanyalı Oyunlar

Steam'in yılın en büyük indirimlerinden biri olan Bahar İndirimleri başladı. Bu hafta sonu kaçırmamanız gereken fırsatlar var. İşte onlardan bazıları şöyle:

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – 38.99$

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON – 35.99$

Lies of P – 35.99$

SILENT HILL 2 – 36.37$

NINJA GAIDEN 2 Black – 34.49$

Mount & Blade II: Bannerlord – 29.99$

Forza Horizon 5 – 29.99$

Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition – 29.99$

Satisfactory – 27.99$

Diablo IV – 27.49$

Dead Island 2 – 24.99$

Cyberpunk 2077 – 23.99$

Palworld – 22.49$

Red Dead Redemption 2 – 14.99$

Grand Theft Auto V – 14.99$

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition – 9.99$

Hades – 9.99$

Stardew Valley – 8.99$

Hollow Knight – 7.49$

Left 4 Dead 2 – 1.99$

Sizin bu listeden "kesin alırım" dediğiniz oyunlar hangileri? Yorumlarda buluşalım!