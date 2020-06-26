Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Kuralları Açıklandı: Kim Ne Zaman Çıkabilecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavı dolayısı ile 27 Haziran - 28 Haziran tarihlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtilmişti. Yayınlanan yeni genelge ile birlikte sokağa çıkma yasağı kuralları belli oldu. Peki kimler, ne zaman ve ne amaçla dışarı çıkabilecek? İşte yayınlanan genelgeye dair merak edilen tüm detaylar!

Sokağa Çıkma Yasağı Kuralları belli oldu mu?

Geçtiğimiz hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da yapılacak sınav nedeni ile ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte gereksiz nedenlerle dışarıda olan vatandaşlar yapılan denetimler sırasında ciddi para cezaları ile cezalandırılacak.

Peki sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde geçerli ve kimler dışarı çıkabilir?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede öne çıkan detaylar şu şekilde:

- 81 ilin tamamında geçerli olmak üzere 27 Haziran tarihinde 09:30 - 15:00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde 09:30 - 18:30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

- Sokağa çıkma yasağı süresince fırınlar, bayiler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçi ile tatlı satımı yapan yerler açık olacak. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçların karşılanması adına bu yerlere, araç kullanmamak şartı ile, gidebilecek. Engelli vatandaşların araç kullanması ise serbest tutulacak.

Alınan kararlara uymayan kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari işlem uygulanacakken, aykırılığın durumuna göre Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak. Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.