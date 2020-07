Hafta Sonu Ücretsiz Disintegration Oynanabilecek

Private Division tarafından geliştirilen Disintegration, V1 Interactive yayıncılığında geçtiğimiz ay PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Eğer almak konusunda kararsız kalmışsanız, işte size güzel bir fırsat. Hafta sonu ücretsiz Disintegration oynayabilirsiniz.

Disintegration, uzak bir gelecekte geçiyor. Hikayeye göre değişen iklim sebebiyle toplumun çöküşünü takiben, bir grup bilim insanı integration (bütünleşme) adı verilen bir teknik geliştiriyorlar. Bu teknik sayesinde dünya kaynaklarına duyulan gereksinimi azaltabilmek için insan beyni bir robota aktarılabiliyor. Bu bütünleşme doğada geçici bir durum iken ortaya çıkan Rayonne örgütü, süper güç olmak amacıyla tüm insanları bütünleşme işlemine riayet etmeye zorlama başlıyor. Siz ise bir suçlu grubuna liderlik eden ve birleşme işleminden başarıyla geçmiş olan Romer Shoal rolünde olacaksınız. Hedefiniz ise Rayonne örgütünü durdurmak.

Hafta Sonu Ücretsiz Disintegration Oynama Fırsatını Kaçırmayın

Disintegration 2019 yılının Temmuz ayı içerisinde duyurulmuştu. Her ne kadar duyuru oyuncuları heyecanlandırmış olsa da, geçtiğimiz ay içerisindeki çıkışı sonrasında beklenen ilgiyi göremedi. V1 Interactive de bunu daha fazla oyuncunun denemesine olanak tanıyarak olumluya döndürmeye çalışıyor. Eğer Disintegration oyununu merak ediyorsanız, hafta sonu boyunca PC (Steam), PlayStation 4 veya Xbox One platformunda herhangi bir kısıtlama olmaksızın ana senaryo ve Retrieval, Collector ve Zone Control olmak üzere çok oyunculu modunu ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Diğer bir deyişle, tanınan süre boyunca 8 - 10 saat kadar süren ana senaryo modunu rahatlıkla bitirebilirsiniz.

Platforma göre başlangıç ve bitiş tarihleri için aşağıya bakabilirsiniz.

PC (Steam): 30 Temmuz 2020 Perşembe günü TSİ 20:00 - 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü TSİ 23:00

PlayStation 4: 30 Temmuz 2020 Perşembe günü TSİ 19:00 - 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü TSİ 19:00

Xbox One: 30 Temmuz 2020 Perşembe günü TSİ 22:00 - 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü TSİ 10:00

Eğer PlayStation 4 veya Xbox One üzerinde oynayacaksanız, kullandığınız platforma göre PlayStation Plus veya Xbox Live Gold aboneliği gerekli olacak. Deneme süreciniz boyunca oyundan memnun kalırsanız, % 40 indirimle tam sürüme geçiş yapabileceksiniz. İndirim PC (Steam) için 30 Temmuz - 6 Ağustos 2020, PlayStation 4 için 22 Temmuz - 8 Ağustos 2020 ve Xbox One için de 28 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında geçerli olacak.