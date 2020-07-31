Final Strikes Games tarafından geliştirilen Rocket Arena'yı denemek isteyen oyunculara çok güzel bir fırsat sunuluyor. Geliştirici Final Strikes Games ve yayıncı Electronic Arts tarafından alınan karar ile birlikte hafta sonu ücretsiz Rocket Arena oynanabilecek. Ek olarak, Rocket Arena, bugün itibarıyla EA Access ve Origin Access'e eklenecek. Geçtiğimiz haftalarda çıkışını gerçekleştiren Rocket Arena ile ilgili detaylar haberimizde.

Hafta Sonu Ücretsiz Rocket Arena Oynama Fırsatı

14 Temmuz 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştiren Rocket Arena, TPS bakış açısına sahip arena shooter türünde bir video oyunudur. Rocket Arena'yı satın almak isteyen ancak kararsız kalan oyuncular için çok güzel bir fırsat sunuluyor.

Bir arena üzerinde üçer kişilik iki takımın birbiri ile mücadele ettiği Rocket Arena, Steam ve Xbox One platformları üzerinden hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilecek. Rekabetçi oyun yapısı ve grafikleri ile ön plana çıkan Rocket Arena, kendine özgü güçlere sahip çok sayıda kahramanlar yer alıyor. 10 farklı haritanın yer aldığı Rocket Arena'da maçları kazanabilmek için çeşitli stratejiler uygulamak gerekiyor.

Rocket Arena'nın standart sürümünün bugün EA Access ve Origin Access Basic sistem kütüphanesine ekleneceği açıklandı. 14 Temmuz 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Rocket Arena'nın yalnızca iki hafta gibi kısa süre sonra böyle bir karar alınması oyuncuları oldukça şaşırttı. EA Access ve Origin Access aboneleri Rocket Arena'nın sistem kütüphanesine eklenmesi ile birlikte herhangi bir süre kısıtlaması olmadan oynamaya devam edebilecek.

Rocket Arena minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Phenom X3 8650 veya Intel Core i3 veya daha iyisi

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 4850 veya GeForce GTX 460 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Rocket Arena önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Phenom II X3 veya Intel Core i5 veya daha iyisi

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon RX 480 veya GeForce GTX 1060 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan