Haftada 4 Gün Çalışmak Verimi 2 Katına Çıkarıyor

Geçtiğimiz ay içerisinde çalışanlarını haftada 4 gün çalıştırma kararı alan Microsoft Japonya ofisi, sanılanın aksine verimin arttığını dile getirdi. Çalışanların daha az yorulduğunu belirten Microsoft, kısa toplantıların da faydalı olduğunu söyledi.

Özellikle yoğun çalışma temposuyla bilinen Japon insanları üzerinde Microsoft tarafından bir test yapıldı. Şirketin Tokyo ofisinde yapılan test kapsamında haftada 4 gün çalışma, 3 gün izin kararı alındı. Ayrıca çalışanlarının daha fazla tatil yapabilmesi için ek ödeme yapan Microsoft, yüzde 40 oranında verim artışı yakaladı.

2019 Yazı İş-Yaşam Seçimi Meydan Okuması şeklinde bir isimle adlandırılan bu deney sonucunda çalışanların çalışma saatinin yüzde 20 azaldığı ancak iş temposunun bundan etkilenmediği ifade edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Microsoft Japonya Başkanı Takuya Hirano, ofisin daha ekonomik ve kullanılabilir bireyler oluşturduğuna vurgu yaptı.

Haftada 4 günlük çalışmaya bağlı olarak elektrik kullanımının yüzde 23 azaldığını söyleyen Microsoft araştırması, çevre kirliliğin önüne geçilebileceğini gösteriyor. Yine de haftalık 5 günlük çalışma düzenini bozmak istemeyen şirketler olsa da Microsoft'un bu araştırması yeni iş hayatını etkileyebilir.