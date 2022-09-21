Yeni Bir Araştırmaya Göre Haftada Dört Gün Çalışmak Daha Faydalı

Pandeminin insanlık üzerinde sağlık sorunları ve ölümlerden sonra bıraktığı belki de en büyük etkilerden biri iş hayatında yaşandı. Kısıtlamalar sebebiyle işe gidemeyen milyonlarca insan, uzaktan çalışmak zorunda kaldı. Başlangıçta olmaması gereken bir zorunluluk gibi görünse de evden çalışmanın hem iş ortamına hem de çalışanların mutluluğuna pozitif etkilerde bulunduğu anlaşıldı. Şimdilerde ise haftada beş gün yerine dört gün çalışma konsepti gündemde.

Birleşik Krallık'ta şimdiye kadar yapılan en geniş kapsamlı haftalık dört iş günü deneyinde çalışan memnuniyeti kayda değer bir artış gösterdi. Aynı zamanda firmaların iç işleyişinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı ve verimlilik artış gösterdi.

Haftada 4 Gün Çalışma Planı İçin Yüzde 88 Oranında Pozitif Geri Dönüş

Geride bıraktığımız haziran ayında Birleşik Krallık'ta başlatılan pilot uygulamaya toplamda 3.300 çalışan katıldı. 4 Day Global adlı kâr amacı gütmeyen kuruluş tarafından düzenlenen etkinlikte çalışanların dört günlük çalışma temposu hakkında düşünceleri ve program kapsamında firmaların sürdürülebilirliği incelendi. Katılımcıların %88'i haftada dört gün çalışma programı hakkında olumlu görüş bildirdi.

Çeşitli sektörlerde çalışmalarını sürdüren firmaların katıldığı deneyin büyük bir başarıya ulaştığı düşünülüyor. Özellikle pandemi döneminde beyaz yaka olarak tabir edilen masabaşı çalışanlarının uzaktan çalışma konseptine geçilmesiyle kendilerine çok daha fazla zaman ayırabiliyor olması, işlerine daha fazla odaklanabilmeleriyle sonuçlanmıştı. Uzun bir süredir büyük firmalar tarafından uygulanan çalışanları mutlu etmeye yönelik politikaların geldiği son nokta ise haftada dört iş günü olabilir.

Çalışanların dışında firmalar da dört iş günü konseptinden fazlasıyla memnun. Üç aylık sürecin ardından deneye katılan firmaların çoğu sistemi devam ettirmek istiyor. Yapılan araştırmada haftada bir gün eksik çalışılmasına rağmen çalışanların verimliliğinde %46'ya varan artış gerçekleşti. Şimdiden dünya çapında dört iş günü konseptinin başarıları öne çıkmaya başladı. Örneğin yazılım devi Microsoft, Japonya'daki satış ofislerinde dört iş günü konseptine geçtikten sonra satışlarda ve çalışan mutluluğunda kayda değer bir artış gözlemledi. 4 Day Week Global'in yakın zamanda dünya genelinde daha büyük projelerle çalışmalara başlayacağı düşünülüyor.