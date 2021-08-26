Sıkılaşmak İçin Haftada Kaç Gün Spor Yapılmalı?

Bilime göre sıkılaşmak ve formda kalmak için haftada kaç gün spor yapılmalı? Egzersiz, vücuttaki çeşitli sistemleri strese sokarak anlık olarak daha yorgun hissedilmesine yol açsa da kişinin aynı zamanda yaşanılan strese özgü iyileştirmeler sağlayabiliyor.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 1.500 metrelik yarışta altın madalya kazanan Jakob Ingebrigtsen gibi sporcular, haftada neredeyse 10 ila 14 kez antrenman yapıyor ve spor salonlarında sayısız saat harcıyor ama normal bir yaşam sürdüren, sporla ilgilenmeyen hatta masabaşı bir işte çalışan bir kişi için forma girmek o kadar da kolay olmuyor.

Peki, sporcular gibi olmasa da egzersiz yaparak formda kalmak ve sıkılaşmak isteyen bir kişinin egzersiz yapma sıklığının ne kadar olması gerekiyor?

Kilo Vermek ya da Korumak İçin Haftada Kaç Gün Spor Yapılmalı?

Ne sıklıkla antrenman yapılması gerektiği, kişinin hedefine, egzersizin yoğunluğuna ve herhangi bir yaralanma geçmişine göre değişen birden fazla faktöre bağlıdır. Yapılan egzersiz türü de kişinin ne sıklıkla egzersiz yapması gerektiğini belirleyebilecek ana faktörler arasında yer alıyor.

Egzersiz, başlangıçta da belirtildiği üzere stres seviyesini arttırırken bir yandan da o strese özgü bir iyi hissetme durumuna yol açar. Örneğin ağırlık kaldırma gibi egzersizler kas gücünü arttırmaya yardımcı olurken bu egzersizin kardiyovasküler kondisyonu geliştirme olasılığı daha düşüktür çünkü bu, iskelet kaslarını kalpten daha fazla strese sokar.

Kişinin kas gücünü arttırabilmesi için öncelikle iyileşme ve tekrarlama kombinasyonunun benimsemesi gerekir. Egzersiz tekrarı olmadığında kişinin vücut gelişimi de istenilen gibi ilerlemeyecektir. Ayrıca mola süresi için vücudun dinlenmesi gerekir. Bu, ona gerekenden daha fazla sürenin değil, yeterli sürenin verilmesinin gerektiği anlamına gelir.

Zinde kalmanın anahtarı kısacası tutarlı bir şekilde egzersiz yapmaktır. Bunu yapmanın bir yolu da egzersiz tekrarı ile toparlanma arasında bir denge kurmaktır. Vücudun bazı bölümlerinin iyileşmesi diğerlerinden daha uzun sürebilir. Örneğin yüksek yoğunluk seviyesinde bir egzersiz ya da çok ağırlık kaldırılmasını gerektiren bir egzersizin ardından bekleme süresi, daha düşük yoğunluklu bir egzersizin ardından bekleme süresinden daha uzundur.

Bu, ne tür bir egzersiz yaptığınıza bağlı olarak düşünülenden daha fazla ya da daha az egzersiz yapmanız gerekebileceği anlamına gelir.

Sağlıklı ve Formda Olmanın Anahtarı: Egzersizin Kalitesi

Formda kalmak için çalışan ortalama bir insan için en önemli unsur, egzersizin süresi değil kalitesidir. Örneğin HIIT antrenman, zinde ve sağlıklı kalmanın en iyi yollarından biri olarak biliniyor. HIIT, kısa sürede maksimum güç kullanıp dinlenme süresini uzun tutmayı içeriyor.

Yakın bir zamanda yapılan araştırma, haftada üç kez 75 saniye dinlenme ile dört ila yedi yoğun, bir dakikalık egzersiz yapmanın zihinsel sağlık açısından çok faydalı olduğunu gösterdi. Bu nedenle düzenli olarak egzersiz yapmayanlar için haftada 30 dakikadan daha az bir süre egzersiz yapmanın sonuçları oldukça faydalı olabilir.

Daha sık mı yoksa daha az mı egzersiz yapılması gerektiği, yazının başından beri vurgulandığı üzere kişinin hedeflerine ve egzersizin yoğunluğuna bağlıdır. Haftada kaç gün spor yapılmalı gibi sorular soruyorsanız kendiniz için bir program hazırlarken bu faktörleri göz önünde bulundurmanız büyük önem taşıyor.