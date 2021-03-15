Haftanın En İyi Ücretsiz Mobil Uygulamaları - 15 Mart

Play Store ve App Store bünyesinde keşfedilmeyi bekleyen yüz binlerce farklı uygulama var. Bu listemizde muhtemelen daha önce fark etmediğiniz ancak gündelik yaşantınızı şaşırtıcı seviyede kolaylaştıracak bazı uygulama önerileri ile karşınızdayız. İşte haftanın en iyi ücretsiz mobil uygulamaları listesi!

Haftanın En İyi Ücretsiz Mobil Uygulamaları Neler?

Camera Translator

Hypernotes

Easy DND

Last Time

1- Camera Translator

Yabancı dildeki metinleri çevirmek için onları yazmaya çalışmak, bir miktar zaman kaybetmenize neden olabilir. Özellikle uzun metinlerde sorun daha da büyük bir hale geliyor. Camera Translator uygulaması ile çevirmek istediğiniz metni kameradan okutmanız yeterli! Uygulama, kalan her şeyi sizin için hallediyor.

Bu arada uygulama sadece basit çevirilerle yetinmiyor ve Çince ya da Japonca gibi karmaşık dilleri çevirebilmenize de olanak sunuyor. Bu sayede normalde yazımını bilmediğiniz dilleri de basit bir hareketle Türkçe olarak görüntülemeniz mümkün hale geliyor.

2- Hypernotes

Birden fazla kişi ile ortak bir not üzerinde çalışıyorsanız, hepinizin aynı nota aynı anda erişebilmesini sağlayacak bir uygulamaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer bu gibi ihtiyaçları sıklıkla yaşıyorsanız Hypernotes ile tanışmanızın tam zamanı çünkü bu uygulama direkt olarak bu soruna odaklanıyor.

Hypernotes, ekipler için sezgisel bilgi yönetimidir. Şirketiniz için kolektif bir ikinci beyin oluşturun ve viki ve belgelerden araştırma ve yazma projesine kadar her konuda ortak çalışın. Projeler başlatın ve görevler ekleyin, hatta dahili görev yönetimi uygulamalarıyla bağlanın.

3- Easy DND

Ben de dahil olmak üzere pek çoğumuz akıllı telefonumuzu sessiz modda kullanmaya bayılıyoruz. Öte taraftan bazı kişiler bu modu ya da Rahatsız Etmeyin ayarını sadece belirli koşullarda kullanıyor ki, aslında bu olması gereken hali. Peki ama Rahatsız Etmeyin modundaki sıkı ayarları değiştirmek ister miydiniz?

Örneğin öncelikli kişileri, alarmları, sık arayanları, mesajları ya da rehberinizdeki kişileri Rahatsız Etmeyin modundan uzakta tutmak isteyebilirsiniz. Bu durumda Easy DND kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu uygulama, Rahatsız Etmeyin modunu dilediğiniz şekilde kişiselleştirmenize ve özelleştirmenize olanak sunuyor.

4- Last Time

Takvim uygulamasını yetersiz buluyorsanız ve etkinliklerinizi akış çizelgeleri halinde görüntülemek istiyorsanız, Last Time tam olarak bunun için tasarlanan ve geliştirilen bir mobil uygulama. En son yaptığınız şeyin neler olduğunu veya ne zaman yaptığınızı hatırlamakta zorlandığınız olmuştur. Last Time uygulaması sizin için düzenli bir zaman çizelgesi tutar, böylece asla unutmazsınız.

Sizler için oluşturduğumuz bu listenin de sonuna geldik. Peki siz listedeki uygulamaları beğendiniz mi? Sizin kullandığınız favori uygulamalar neler? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.