Haftanın En İyi Ücretsiz Mobil Uygulamaları - 22 Şubat

Play Store ve App Store bünyesinde keşfedilmeyi bekleyen yüz binlerce farklı uygulama var. Bu listemizde muhtemelen daha önce fark etmediğiniz ancak gündelik yaşantınızı şaşırtıcı seviyede kolaylaştıracak bazı uygulama önerileri ile karşınızdayız. İşte haftanın en iyi ücretsiz mobil uygulamaları listesi!

En İyi Ücretsiz Mobil Uygulamalar Neler?

Sh-ort

Skeebdo

Workout With Me

Digitizer Pen and Paper

Color Twin

1- Sh-ort

Android cihazlarınızda link kısaltmak için kullanabileceğiniz uygulamalardan birisi olan Sh-ort, tamamen ücretsiz yapısı ile birlikte oldukça kullanışlı bir araç olarak öne çıkıyor. Bu sayede uzun ve kötü gözüken linkleri tek bir adımda kısalltabilir ve bunları istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Uygulamanın öne çıkan bir diğer işlevi de, oluşturduğunuz bu kısa linklere kaç kişinin tıkladığını sunması olabilir. Yani bir linki kısalttığınızda, kısalttığınız bu linke kaç kişinin tıkladığını yine direkt olarak uygulama üzerinden görmeniz mümkün hale geliyor.

2- Skeebdo

Film izlemeyi seviyor musunuz? Peki film izlerken bir yandan yabancı dilinizi geliştirmek ister misiniz? Cevabınız evet ise, Skeebdo ile tanışmanızın tam zamanı. Skeebdo, binlerce film ve dizi arasından kelimeleri analiz eder ve bilmediğiniz kelimeleri öğrenmenize yardımcı olur.

Bilmediğiniz kelimeleri seçtikten sonra yalnızca öğrenmekle kalmıyorsunuz, ayrıca bunları periyodik olarak tekrar da edeceksiniz. Uygulama, seçtiğiniz kelimeleri belirli aralıklarla çoktan seçmeli olarak sizlere sunuyor ve kelimeleri öğrenip öğrenmediğinizden emin oluyor.

3- Workout With Me

Hangimiz spor salonuna kaydolup bir yerden sonra gitmeyi bırakmadık ki? Workout With Me, bünyesindeki sanal gruplar ile motivasyon sağlamanıza yardımcı oluyor. Bu uygulamayı indirerek sanal spor grupları oluşturabilir, arkadaşlarınızı ve ailenizi davet edebilirsiniz.

Sporu alışkanlık haline getirmekte zorlanıyorsanız, arkadaşlarınızla birlikte özel programlar oluşturup motivasyonunuzu sağlamanıza yardımcı olan bu uygulamayı denemelisiniz. Ayrıca spor salonuna gitmeden evde spor yapmak isteyenler için de pek çok ev egzersizi mevcut.

4- Digitizer Pen and Paper

Çizerek not almak daha verimli geliyorsa ve dijital bir kaleme sahipseniz, Digitizer Pen and Paper ile tanışmalısınız. Geliştiriciye göre bu uygulamanın geliştirilme amacı, not alma uygulamalarında verimliliğin düşmesine neden olan kullanıcı arayüzü hatalarını gidermek.

5- Color Twin

Boş zamanlarınızı değerlendirmek adına bulmacaya dayalı bir oyun arıyor olabilirsiniz. Color Twin, renk eşleştirme sistemi üzerine kurulu olan ve hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabilen bulmaca türündeki bir oyun. Oyunda bir daireyi aynı renkte başka bir dairenin üzerine sürükleyip bırakarak ilerliyorsunuz. Oynanış kulağa kolay geliyor ancak değil.

Daireleri eşleştirirken sürekli olarak oyun alanına yeni daireler ekleniyor. Farklı noktalarda, gelişigüzel çıkan daireleri eşleştirmek için çok hızlı olmanız gerekiyor. Bir saniyeden de kısa bir sürede yeni daireler geliyor. Daireler geldikçe geliyor, temizledikçe yenileri ekleniyor. Hem dikkatinizin iyi hem de reflekslerinizin sağlam olması gerek.

Sizler için oluşturduğumuz bu listenin de sonuna geldik. Peki siz listedeki uygulamaları beğendiniz mi? Sizin kullandığınız favori uygulamalar neler? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.