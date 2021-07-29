Haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunları 150 TL değerinde. Eğer aksiyon veya simülasyon türünden hoşlanıyorsanız, bu haftanın oyunları sizi mest edecektir. Detaylar haberimizde.

Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunlarını Kaçırmayın

Epic Games tarafından yapılan duyuru ile Mothergunship ve Train Sim World 2, bir hafta ile ücretsiz olarak indirilebilir olacaklar. Diğer bir deyişle, 5 Ağustos 2021 Perşembe günü TSİ 18:00 öncesinde kütüphanenize eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacaklar. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunları ise A Plague Tale: Innocence ve Speed Brawl olarak duyuruldular.

Mothergunship

2018 yılında satışa sunulan Mothergunship, aksiyonun dibine vurulduğu ve en geniş silah üretiminin ve özelleştirmesinin yapıldığı bir birinci kişi bakış açısı oyunu oluyor.

Oyunda devasa uzay gemilerinin merkezine doğru inerken, rastgele oluşan çatışmaların içine dalıp devasa düşmanlar ile mücadeleye girişeceksiniz. Hedefiniz bir kez daha insanlığı kurtarmak, ama her bir gemi de buna mani olmak için yaratık sürüleri, ölümcül tuzaklar ve tehditkar büyük düşmanlar ile dolu olacak.

Mothergunship kooperatif desteği de sunduğundan dolayı, tek başınıza oynamak istemediğiniz durumlarda bir arkadaşınızı yardıma çağırabilecek ve zorluklara karşı birlikte göğüs gerebileceksiniz.

Train Sim World 2

İlk oyunun topladığı beğeninin ardından Train Sim World 2, geçtiğimiz sene satışa sunulmuştu. Dünya genelindeki DB BR 406 ICE 3M, DB BR 442, AC4400CW, GP38-2 ve SD40-2 dahil ünlü trenlerin bire bir aynı olarak aktarıldığı ikinci oyunda, Bakerloo Line, Schnellfahrstrecke Köln-Aachen ve Sand Patch Grade dahil önemli sefer hatları boyunca seyahat edeceksiniz. Oyunda treninizi özelleştirebildiğiniz gibi, Scenario Planner sayesinde uğrayacağınız noktaların çizelgelerini hazırlamanız da mümkün oluyor.

Eğer Train Sim World 2020 oyununun ek paketlerine sahipseniz, hoşunuza giden bölgeyi, zaman aralığını, dizel yakıtları, elektrik, yolcuyu ve yük trenini içeren bu içerikleri ikinci oyunda da kullanabilmeniz mümkün olacak.

Unreal Engine 4 ile oldukça gerçekçi bir görselliğin sunulduğu Train Sim World 2’de SimuGraph sayesinde gerçekçi fizik etkilerinin yanı sıra, optimize edilmiş ve geliştirilmiş görsel uygunluk ile dinamik gökyüzü ve 4K desteği de bulunuyor.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.