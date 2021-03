Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunu 25 TL Değerinde

Perşembe günlerini iple çekmemize neden olan ücretsiz Epic Games Store oyunu kampanyasının yenisi, kısa bir süre önce başladı. Bu hafta zindan araştırması yapacağınız bir başka oyunu kütüphanenize eklemeniz mümkün olacak. Eğer bu tür ilginizi çekiyorsa, bir hafta süresince herhangi bir ücret ödemeden edinebileceğiniz Creature in the Well’i kaçırmayın deriz. Detaylar haberimizde.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Creature in the Well Detayları

Flight School Studio tarafından geliştirilen, MWM Interactive tarafından geliştirilen ve 2019 yılında satışa sunulmuş olan Creature in the Well, izometrik açıdan bir oynanış sunuyor. Tilt oyunu esintisini hissedeceğiniz Hack and Slash ögelerinin bulunduğu zindan araştırma oyununda, kalan son BOT-C birimi rolüne bürüneceksiniz. Amacınız ise, Serap şehrindeki çöl dağının derinliklerinde bir yaratığın musallat olduğu antik bir tesise güç vermek olacak.

Oynanış olarak ilerleyiş boyunca enerji kürelerini yükledikten sonra, sabit düzenekleri etkinleştirip bu küreleri aynı bir tilt oyunundaki gibi sektirerek oluşan kum fırtınasını durdurmaya çalışmanızda devreye girecek. Bir yandan da elbette tesise musallat olan yaratık ile de başa çıkmaya çalışacaksınız. Ayrıca araştırmanız gereken sekiz zindan da bulunuyor. Bu zindanlar tema, kilidini açabileceğiniz ögeler ve barındırdığı sırlar ile farklılık gösterecek.

Eğer The Fall detayları ile ilginizi çeken bir oyun olmuşsa, buradan ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilir ve kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. Ne var ki bunun için 1 Nisan 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’a kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Akabinde Tales of the Neon Sea oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.