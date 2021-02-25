Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunu 31 TL Değerinde

Açılmasından kısa bir süre sonra oyuncuların gözdesi olmayı başaran ve mevcut durumunu devam ettiren Epic Games mağazası, kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Bu hafta verilen ücretsiz Epic Games Store oyunu 31 TL değerinde ve şu an itibarıyla indirmeye başlayabilirsiniz. Sunless Sea sizi bekliyor.

Failbetter Games tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Sunless Sea, 2015 yılında PC ve OS X için satışa sunulmuştu. Daha sonradan PlayStation 4, Switch ve Xbox One platformlarına da uyarlanan oyun, tarayıcı tabanlı macera oyunu Fallen London ile aynı evrende geçiyor. Gotik korku Rol Yapma oyunu türündeki Sunless Sea, araştırmaya ve harika hikaye anlatımına odaklı bir yapı ile karşımıza çıkıyor.

Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyununu Kaçırmayın

Oyunda Unterzee isimli bir buharlı gemi kaptanının rolünü üstleniyorsunuz. Karakterinizin geçmişi ve bir şeyi başarma tutkusu ise özelleştirilebilir. Hedefiniz ise bu başarıyı gerçekleştirmeye çalışmak olacak. Bunun yolu da yeni yerleş keşfetmek, Unterzee boyunca ticaret yapmak, savaşa girmek ve araştırma görevlerini tamamlamaktan geçiyor. Oyunda sizleri her birinin kendi araştırma görevleri pek çok farklı ada var. Bu araştırma görevlerinde aşama kaydedebilmek için, belirli bir eşyaya veya farklı adalara bakmanızın veya bir deniz canavarını yok etmenizin gerekeceği bir yeteneği tamamlamaya ihtiyacınız olacak.

Haritaların kısmen rastgele hale getirilmiş olması ve kalıcı ölüm sistemi gibi Roguelike elementleri içeren Sunless Sea oyununda, bir nedenden dolayı ölürseniz, bir sonraki karakteriniz ile ölen karakterinizin sahip olduklarının bir kısmını devralarak yolunuza devam edebiliyorsunuz.

Eğer Sunless Sea hoşunuza gitmişse, buradan ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilir ve kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. Ancak bunun için 4 Mart 2021 Perşembe günü TSİ 19:00’a kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Akabinde Wargame: Red Dragon oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.