Haftanın Ücretsiz Oyun ve Uygulamaları (iOS ve Android)

Bu haftanın en iyi ücretsiz oyun ve uygulamaları neler? Apple'ın App Store'unda veya Google'ın Play Store'unda iOS ve Android için geliştirilmiş çok sayıda ücretli uygulama bulunuyor ancak uygulamalara para vermek istemiyorsanız listemizdeki mobil oyunlara ve uygulamalara göz atabilirsiniz.

Bu kampanyalardan yararlanmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü listemizde yer alan oyunlar ve uygulamalar, kısa bir süre sonra tekrardan ücretli olacaktır.

Kaçırılmaması Gereken Ücretsiz Oyun ve Uygulamalar

Akıllı telefonlar şu anda son derece zengin özelliklere sahip ancak kullanıcının tüm gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kaldığı zamanlar olabiliyor. Uygulama mağazalarındaki uygulamalar, akıllı telefonunuzda gerçekleştirmek istediğiniz işleri tamamlamanızda size yardımcı olabilir.

App Store ve Play Store'da bu uygulamaların sayısı çok fazla olsa da profesyonellere yönelik uygulamalar genellikle ücretli olarak sunulur. Siz uygulamalara veya mobil oyunlara para ödemek istemiyorsanız uygulama geliştiricilerinin kısa süreliğine geçerli tuttuğu kampanyalardan yararlanarak söz konusu uygulama ve mobil oyunları telefonunuza indirebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Star Launcher Prime: Bu uygulamanın kampanya öncesindeki fiyatı 20,99 TL ancak kullanıcılar başlatılan kampanya sayesinde uygulamayı ücretsiz olarak indirebiliyor. Android telefonunuzun genel olarak görünümünü beğenmiyorsanız bedava olarak sunulan Star Launcher Prime isimli uygulama ile telefonunuzun görünümünü değiştirebilir ve hayallerinizdeki akıllı telefonu elde edebilirsiniz. Pro sürümü şu anda ücretsiz olduğu için herhangi bir kısıtlaması da yok.

Bu uygulamanın kampanya öncesindeki fiyatı 20,99 TL ancak kullanıcılar başlatılan kampanya sayesinde uygulamayı ücretsiz olarak indirebiliyor. Android telefonunuzun genel olarak görünümünü beğenmiyorsanız bedava olarak sunulan Star Launcher Prime isimli uygulama ile telefonunuzun görünümünü değiştirebilir ve hayallerinizdeki akıllı telefonu elde edebilirsiniz. Pro sürümü şu anda ücretsiz olduğu için herhangi bir kısıtlaması da yok. Audio Recorder : Eskiden 5,99 TL fiyat etiketine sahipken geçici bir süreliğine ücretsiz olan bu uygulama, akıllı telefonlarla birlikte gelen ses kaydediciden daha kapsamlı özellikler sunan bir ses kaydedicisidir. Profesyonel ses kayıtları almak istiyorsanız yeniden ücretli olmadan indirebilirsiniz.

: Eskiden 5,99 TL fiyat etiketine sahipken geçici bir süreliğine ücretsiz olan bu uygulama, akıllı telefonlarla birlikte gelen ses kaydediciden daha kapsamlı özellikler sunan bir ses kaydedicisidir. Profesyonel ses kayıtları almak istiyorsanız yeniden ücretli olmadan indirebilirsiniz. GPS Speed ​​Pro: Bu uygulamaysa kampanya öncesinde 3,59 TL fiyat etiketine sahipti. Hızınızı ölçmek için ücretsiz bir uygulama arıyorsanız mutlaka göz atmalısınız.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Trigono: Başlatılan kampanyadan önce 8,59 TL fiyat etiketiyle satılan bu mobil oyun, geometrik şekillere dayalı bir oyundur.

Başlatılan kampanyadan önce 8,59 TL fiyat etiketiyle satılan bu mobil oyun, geometrik şekillere dayalı bir oyundur. Even and Odd Premium: Tepki verme süresinin çok önemli olduğu bu oyun, size iki seçenek sunuyor. Bu seçeneklerden ilki tek, ikincisi ise çifttir. Örneğin "18 + 13 = ?" sorusunda hızlıca "odd" yani "tek" demeniz gerekiyor.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Boximize: Pratik not alma uygulaması.

Pratik not alma uygulaması. Piano for You: Birçok şekilde özelleştirmenize olanak tanıyan piyano uygulamasıdır. Piyano çalmaktan hoşlanıyor ancak bir piyano sahibi değilseniz kesinlikle göz atmalısınız.

Birçok şekilde özelleştirmenize olanak tanıyan piyano uygulamasıdır. Piyano çalmaktan hoşlanıyor ancak bir piyano sahibi değilseniz kesinlikle göz atmalısınız. Hibiki2: Şarkıların es kalitesini iyileştirmek için kullanabileceğiniz bir uygulamadır.

Şarkıların es kalitesini iyileştirmek için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Interval Timer □ HIIT Timer: Bu antrenman uygulaması hâlâ ücretsiz! Özellikle koronavirüs salgınında günün büyük bir kısmını evde geçiriyor ve bu süre zarfında egzersiz yaparak sağlıklı kalmak istiyorsanız kullanmanız gereken bir uygulamadır.

Bu antrenman uygulaması hâlâ ücretsiz! Özellikle koronavirüs salgınında günün büyük bir kısmını evde geçiriyor ve bu süre zarfında egzersiz yaparak sağlıklı kalmak istiyorsanız kullanmanız gereken bir uygulamadır. Usage Widgets: Geçici bir süreliğine ücretsiz olan bu uygulama, sizi bilgilendirme amacını takip eden birçok widget sunar.

Geçici bir süreliğine ücretsiz olan bu uygulama, sizi bilgilendirme amacını takip eden birçok widget sunar. Die 60 Besten Rückenübunge‪n: Sırt egzersizi yapmak için kullanabileceğiniz bu uygulama çok kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor. Sırtınızı güçlendirmek için kesinlikle kullanmalısınız.

Sırt egzersizi yapmak için kullanabileceğiniz bu uygulama çok kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor. Sırtınızı güçlendirmek için kesinlikle kullanmalısınız. Scan Thing: Scan Anythin‪g: Bu uygulama ile yazıları tarayabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)