haftanın ücretsiz oyunları #1

Bir başka Pazartesi gününe, haftanın ücretsiz oyunları listemizle başlıyoruz. Her ne kadar listede yer alan oyunlar, Steam üzerinden satın alabildiğiniz daha büyük bütçeli yapımlarla yarışabilecek düzeyde olmasalar da farklı oynanış özellikleri ve ücretsiz oyunlardan beklenmeyecek kaliteleriyle dikkat çekmeyi başararan yapımlar. Hazırsanız listemize başlayalım:

KeyCars

Başka arabalara çarpma, arkadaşlarınızla bir olup rakiplerinizi platformdan aşağı itme, oradan oraya çarpma usulü amansız bir eğlence sunan KeyCars, kendisinden beklenmeyecek derece büyük bir eğlence vaat ediyor. Arkadaşlarınızla oynayacak küçük ama heyecanlı bir oyun arıyorsanız, kesinlikle KeyCars’a bakabilirsiniz.

Dord

16-bit tarzı grafiklerle hazırlanan ve küçük bir hayaleti yönettiğimiz Dord, size farklı bir macera sunmaya aday. Krallığınızı kurtarmaya çalıştığınız oyun boyunca karşınıza çıkan düşmanlarınızı türlü yollarla halt ettiğiniz bu oyun, denenebilir kategorisinde.

The Legend of Kasappa

Hem dungeon-crawler hem de snooker adı verilen bilardo türünü içinde barındıran The Legend of Kasappa, son zamanlarda gördüğünüz en ilginç oyunlardan bir tanesi. Başta oldukça saçma görünse bile içine girdikten sonra bir çeşit bağımlılığa dönüşen Kasappa’yı kesinlikle indirin!

Necken

Şimdilik sadece demo olarak erişebildiğimiz Necken, birçok türü barındıran oyunlar arasında. Sıra tabanlı ve rogue-like tarzı bir yapıya sahip olan Necken, oyuncuları İsveç’in ormanlarına götürüp, Norse mitolojisinin derinliklerine çekiyor.