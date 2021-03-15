Haftanın Ücretsiz Oyunları ve Uygulamaları: Kaçırmadan İndirin!

Bu haftanın ücretsiz oyunları ve uygulamaları neler? Bu hafta kaçırılmaması gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını arıyorsanız ücretsiz mobil oyunların ve uygulamaların sıralandığı listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Oyunları ve Uygulamaları Listesi

Birçok iOS ve Android uygulamasının ücretli sürümü çok uygun fiyatta olsa da mobil uygulamalara ve oyunlara para harcamak herkesin tercih ettiği bir şey değil. Siz de mobil oyunlara ve uygulamalara para harcama taraftarı değilseniz haftanın ücretsizlerini kaçırmadan indirmenizi öneririz.

Bu hafta çoğu iOS ve Android kullanıcısının uzun bir zamandır indirmek istediği ancak fiyatından ötürü sürekli olarak ertelediği uygulamalar geçici bir süreliğine ücretsiz oldu. Bu uygulamaları akıllı telefonunuza indirmek için elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü bu tür kampanyalar genellikle birkaç günlüğüne geçerlidir.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Bu hafta kaçırılmaması gereken ücretsiz Android uygulamalar içerisinde üç uygulama yer alıyor. Bu uygulamalar, size günün her anında yardımcı olabilecek birbirinden faydalı uygulamalardan oluşuyor.

Relaxing Sleep Sounds (Rahatlatıcı Uyku Sesleri) PRO: Bu uygulamanın kampanya öncesindeki fiyatı 1,99 liraydı. Kampanya sayesinde tamamen ücretsiz oldu. Bu uygulama, size uyumanızda yardımcı olmak için var. İçerisinde doğa seslerinden hayvan seslerine kadar birbirinden rahatlatıcı ses bulunuyor.

80X Game Booster Premium: Bu uygulama kampanyadan önce 4,29 liraydı ve şimdi tamamen ücretsiz. Game Booster Premium daha çok telefonunda oyun oynama eğiliminde olanların kullanabileceği bir uygulamadır. Bu uygulama sizin oyun performansınızı iyileştirir.

Text Reader Pro: Kısa bir süre öncesine kadar 3,49 TL olan bu uygulama, yazıyı sese dönüştürmenize olanak tanıyor. En iyi yanı ise çevrim dışı olarak çalışabilmesi. Ses dosyalarını mp3 olarak kaydedebilir, ses kalınlığını ve konuşma hızını ayarlayabilir, dilini ayarlayabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunu

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Lightsynt‪h: Bu uygulama, fotoğrafları HDR fotoğraflara dönüştüren kamera uygulamasıdır. İncelemeler her ne kadar olumlu olsa da fotoğraf dönüştürme işleminin biraz zaman aldığı söyleniyor.

MemoCam: iPhone'unuzun kamerası ile yazıları ve sembolleri taramanıza olanak tanıyan bu uygulama, tarama işleminden size birçok seçenek sunuyor.

Hollycool - Pro Video Editin‪g: iMovie alternatifi Hollycool bu hafta tüm iPhone iPad kullanıcıları için ücretsiz. Video düzenleme uygulaması arıyorsanız kaçırmayın.

Looking4Cache Pr‪o: Hollycool gibi gittiğiniz yerleri kaydetmenize olanak tanıyan Looking4Cache Pro da hala ücretsiz.

DrumTool‪z: Davul çalmakla ilgileniyorsanız bu uygulamayı kesinlikle kaçırmamalısınız.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunu (iPhone / iPad)