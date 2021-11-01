Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (1 Kasım)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 1 Kasım haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (1 Kasım)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede kullanmak istediğiniz bir uygulama buldunuz ama şu anda cihazınızda onu kullanmanız için yeterli alan yok mu? Geçici olarak bir uygulamayı silin ve cihazınızda yeterli alan açın, indirmek istediğiniz uygulamayı ücretli olmadan indirin ve ardından cihazınızdan silin. Bu şekilde uygulamayı başka bir zamanda kullanabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

QR/Barkod Tarayıcı PRO: Herhangi bir QR kodunu ya da barkodu taramak için uygulamayı açın, kodu doğru noktaya getirin ve okutun. Bu uygulamayı kullanmak bu kadar basittir. Özellikleri sadece bununla da sınırlı değildir. Her türlü QR kodunu ve barkodu tarayabileceğiniz bu uygulama, size basit, kullanımı kolay ve anlık tarama olanağı sunmanın yanı sıra düşük ışıklı ortamlarda kullanabileceğiniz bir el feneri desteği de sunar. Reklam yoktur, karanlık mod ile geceleri de size rahatsızlık vermeden kullanabilirsiniz. Aynı anda birden fazla kodu taramak için kullanabileceğiniz bir toplu tarama modu da vardır. Geçmişte oluşturulan, taranan QR kodu ya da barkodlar da otomatik olarak kaydedilir.

Accurate Weather Forecast: Bulunduğunuz bölgenin hava durumunu en hızlı şekilde öğrenmek ister misiniz? Bugünlerde reklamsız bir hava durumu uygulaması bulmak bir hayli zorlaştı. Neyse ki bu uygulama ile sadece bulunduğunuz bölgenin değil, dünyanın istediğiniz herhangi bir noktasının hava durumunu da görüntüleyebilirsiniz. Hava durumunu inceledikten sonra ayrıntılı bir plan da oluşturabilirsiniz. Bu, hayatınızı daha iyi bir düzen içinde sürdürmenize yardımcı olabilir.

Unit Lab: Nerede olduğunuz önemli değil, her an bir birim dönüştürücüsüne ihtiyacınız olabilir. Unit Lab, 700'den fazla para birimini (kripto para birimleri de dahil) destekler. Bunun yanı sıra ağırlık, uzunluk, hız, zaman, ses, sıcaklık ve daha pek çok alanda dönüştürme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

KING VPN: Can sıkıcı reklamlar olmadan internette hızlı bir şekilde gezinmenize yardımcı olacak bir Android uygulamasına mı ihtiyacınız var? KING VPN, size bu konuda yardımcı olabilir. Uygulamanın açıklama kısmında KING VPN'in gizlilik ile ilgili endişelenmenize gerek kalmadan internette gezmenize yardımcı olabilecek bir VPN uygulaması olduğu belirtiliyor. Normalde 32,99 TL fiyat etiketi ile satılan bu uygulamanın sadece çok kısa bir süreliğine ücretsiz olduğunu da belirtmek gerekiyor. Haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinin dördüncü uygulamasını indirmeden önce dilerseniz VPN ile ilgili ayrıntılı bilginin yer aldığı VPN kullanmaya başlamak için nedenler yazısını inceleyebilirsiniz.

File Manager Pro: Gelişmiş bir dosya yöneticisi, her akıllı telefonda bulunmalıdır. Bu dosya yöneticileri, bilgisayarınızdaki dosya gezgininin yaptığı gibi telefonunuzdaki bütün dosyaları yönetmenize yardımcı olur. Reklam içermeyen File Manager Pro'yu şimdi indirirseniz onu ücretsiz kullanma fırsatı elde edebilirsiniz.

Stark Resistance Band: Son derece kaliteli animasyonlar eşliğinde sunulan egzersizleri inceleyin ve bu egzersizlere başvurarak formda kalın. Uygulama, size ayrıca kendi antrenmanınızı oluşturma ve kendi hızınızda ilerleme olanağı da tanıyor.

Simple Quote Widget: Motive edici alıntıları içeren widget'lar oluşturmanıza olanak tanıyan bir uygulama kullanmaya ne dersiniz? Bu uygulama ile en sevdiğiniz alıntıları ekranınıza getirebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Cyber Fighters - Legends of Stickman League RPG: Aksiyon, rol yapma ve PvP'nin mükemmel bir karışımını sunan bu video oyununu oynarken eğleneceğinizden emin olabilirsiniz. Oyunu diğer insanlarla oynayabileceğiniz gibi, çevrim dışı da oynayabilirsiniz.

TouchTouchPangPang: İlerlemek nesneleri yan yana getirerek onlardan kurtulmanız gerekiyor. Renkliliği ve canlılığı açısından eğlenceli bir bulmaca oyunu olduğu söylenebilir.

Timing Hero PV: Savaşın, galip gelin, karakterlerin kilidini açın ve onları geliştirin. Retro grafiklere sahip video oyunlarını sevmiyorsanız bunu da sevmeyebilirsiniz, aksi takdirde ise oynamaktan keyif alabilirsiniz.

Cartoon Craft: Bu bir zombi oyunu ama zombi oyunu olduğu kadar da strateji oyunudur. Zombilere karşı vereceğiniz savaşta atacağınız her adımın bir amacı olmalıdır. Bu adımları atmadan önce adımınızdan sonrasını düşünmeniz gerekiyor.

Las Aventuras del Gato Becker: Bu oyunda Yavrularını doyurmak için yiyecek bulmacısı gereken kedi Becker'ı yönetiyorsunuz. Becker'ı yolculuk boyunca başına gelebilecek türlü sorunlardan uzak tutmanız gerekiyor.

Data Defense: Hiçbir reklam yok, 50'den fazla harita var. İçinde eğlenebileceğiniz çeşitli modlar var. Oyundaki amacınız, karşıdan gelen hataları, virüsleri ve diğer tehlikeleri sunuculardan korumaktan ibaret.

Subway Jungle Run Surf Runner: Yaklaşan çeşitli engellerden kaçınmak için refleksinizin gerçekten iyi olması gereken bir koşu oyunu olan Subway Jungle Run Surf Runner, sadece genel tasarımıyla bile sizi etkilemede başarılı olabilir. Oyun tekrar ücretli olmadan önce indirmenizde fayda var.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Wordnet Watch: Eş anlamlı kelimeleri içeren bir uygulama olan Wordnet Watch'ta 150 bin kelimenin yer aldığı belirtiliyor. Uygulama, sahip olduğu çevrim dışı desteği sayesinde internete ihtiyaç olmadan kullanılabiliyor.

Panostory Pro: Bir fotoğraf kolaj uygulaması arıyorsanız Panostory Pro'ya bir şans verebilirsiniz. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada 20'den fazla şablon bulunuyor. Kolaj işleminin yanı sıra metin ekleme gibi bazı seçenekler de yer alıyor. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Stride - Running Route: Yürüyüş yapmayı, koşmayı ya da bisiklete binmeyi planlıyorsanız bu GPS uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu uygulama, belirlediğiniz konumun ne kadar uzaklıkta olduğunu gösterir.

SnakeSnap: Bu uygulama, yılanlar hakkında bilgi sahibi olmanıza olanak tanır. 4,6 puana sahip olan uygulama, 617 kişi tarafından derecelendirildi.

LogoMe Art Photo Editor: Bu uygulama sayesinde galerinizde yer alan fotoğraflara hızlı ve pratik bir şekilde efekt uygulayabilirsiniz. Fotoğraf düzenleme uygulaması 5 üzerinden 4,6 puana sahip. Sahip olduğu özellikler ve başarılı kullanıcı arayüzü ile dikkat çeken uygulamanın iPhone ve iPad sürümleri mevcut.

Megalodon: Artırılmış gerçeklik uygulaması, soyu tükenmiş bir köpek balığı türü olan Megalodon hakkında önemli bilgilere sahip olmanıza olanak tanır. 4,6 puana sahip olan uygulama, 35 kişi tarafından derecelendirildi.

Templates for Pages Design: Uygulamada Apple Pages için binlerce şablon bulunuyor. Şablonlar arasında poster, broşür, davetiye gibi temalar mevcut. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamayı kampanya kapsamında ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)