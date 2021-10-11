Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (11 Ekim)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 11 Ekim haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (11 Ekim)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

One Swipe Notes: Yapılacak işleri not almak ve yapılan işleri hızlıca kaldırmak için basit bir arayüze sahip uygulama kullanmak istiyorsanız One Swipe'a göz atabilirsiniz. Bu uygulamanın odaklandığı ana unsurlardan biri, mümkün olabildiğince kısa sürede not alınmasını sağlamaktır. 4,1 puana sahip bu uygulama, 358 kişi tarafından derecelendirildi.

Simple Photo Widget: Bu uygulama, galeride yer alan herhangi bir fotoğrafı ana ekrana widget olarak ekleyebilmenize olanak sağlar. Uygulamada ayrıca bazı kişiselleştirme seçenekleri de bulunuyor. Birden fazla fotoğraf widget'ı eklemenize izin veren Simple Photo Widget'ta çerçeveler de yer alıyor. Normalde 6,19 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu. Kolay bir kullanıma sahip olan Simple Photo Widge'ı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Unit Converter Pro: Bu uygulama, birimleri başka birimlere dönüştürmenize yardımcı olan basit ama size zaman kazandıracak bir uygulamadır. Uygulamanın görünümü ise son derece sadedir.

Fast Video Splitter for Whatsapp Status: Bu uygulama sayesinde WhatsApp Durumu için videoların başlangıç ve bitiş sürelerini ayarlayabilirsiniz. Videoları ayrıca otomatik olarak 30 saniyelik kısımlara bölebilirsiniz. Düzenleme işlemini tamamladıktan sonra videoyu dışa aktarabilirsiniz. Normalde 6,39 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

120X Duplicate File Remover Pro: Bu uygulama sayesinde akıllı telefon veya tablette yer alan aynı dosyaları tespit edebilir ve kaldırabilirsiniz. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst düzeye çıkaran uygulama normalde 54,99 TL fiyat etiketine sahip fakat kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Shortcuts Widget: Bu uygulama, ana ekranda daha fazla uygulamanın yer almasını mümkün hale getiriyor. Shortcuts Widget üzerinden uygulama sayısını belirleyebilirsiniz.

Teach Me Surgery: Cerrahi konularda yüzlerce makale sunan Tech Me Surgery isimli mobil uygulamada çok sayıda görsel ve soru bulunuyor. Yüzlerce çoktan seçmeli soru sayesinde konu hakkında kendinizi test edebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Math games for Kids - Multiplication Table Pro: Çocuklar için bir matematik oyunu olan Math games for kids - Multiplication Table Pro, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunda yer alan soruların verilen süre içerisinde yanıtlanması gerekiyor. Söz konusu matematik oyunu 6-12 yaş arasındaki çocuklar için uygun.

Stickman Master League Of Shadow: Aksiyon türünü seven oyunculara hitap eden Stickman Master League Of Shadow isimli mobil oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Başarılı grafiklere sahip olan yapımda yaratıklara karşı mücadele ediyoruz. Oyunda kolay, zor ve çok zor olmak üzere üç farklı zorluk seviyesi bulunuyor. Aksiyon oyununda çeşitli görevler ve ödüller yer alıyor.

Survival Island: Evo Pro: Hayatta kalma türündeki yapımları seviyorsanız Survival Island: Evo Pro'ya bir şans verebilirsiniz. Başarılı grafiklere sahip olan oyunda bir adada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunun için yiyecek bulmamız, malzeme toplayıp araçlar üretmemiz ve bir barınak inşa etmemiz gerekiyor. Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen mobil oyun, Google Play Store'da 5 üzerinden 3,5 yıldıza sahip. Kampanya kapsamında oyunu ücretsiz olarak cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Epica 2 Pro: Bu eğlenceli uygulama sayesinde fotoğraflarınıza son derece komik ve ilginç efektler ekleyebilirsiniz. Uygulama içi satın alımın yer aldığı Epica 2 Pro, App Store'da 5 üzerinden 4,3 yıldıza sahip.

AlphaBlur Image Effects: Bu uygulama, cihazınızın galerisinde yer alan fotoğrafları bulanık hale getirmenize olanak tanır. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama, 5 üzerinden 4,8 yıldıza sahip. Uygulama içi satın alımın yer aldığı AlphaBlur Image Effects'i kampanya kapsamında cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Teach Me Surgery: Bu uygulama, cerrahi konularda yüzlerce makale, görsel ve test sunuyor. Bu konuda bilgi edinmek istiyorsanız uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Universal Remote Roomie: Bu uygulama ile akıllı televizyon, klima, lambaları ve daha birçok akıllı eşyayı kontrol etmenize olanak tanır. Uzaktan kontrol için uygulamanın söz konusu cihazları desteklemesi gerektiğini belirtelim. Ayrıca uygulamada Amazon Alexa desteği de mevcut.

Syndromi: Bu uygulama, videoları hem tam ekran hem de resim içinde resim modunda izlemenize olanak tanıyan üçüncü taraf bir uygulamadır. Uygulamada bir YouTube uygulaması ile yapabileceğiniz hemen hemen her işlemi yapabilirsiniz. Videolara yorum bile yapabilirsiniz.

Vocabulary: Bu uygulama sayesinde İngilizce kelimeler öğrenebilirsiniz. Sözlük ile oyun karışımı bir uygulama olan Vocabulary'de binlerce kelime yer alıyor. Uygulama App Store'da 5 üzerinden 4,2 yıldıza sahip. Uygulamayı kampanya kapsamında cihazınıza ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Emoji Camera: Bu eğlenceli ve ilginç uygulama sayesinde fotoğraflarda yüzünüzü emoji ile kapatabilirsiniz. Kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale gelen Emoji Camera'da uygulama içi satın alım mevcut. Kullanımı oldukça kolay olan uygulama başarılı kullanıcı arayüzüne sahip. Uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Photo Widget Simple: Bu uygulama sayesinde galeride yer alan herhangi bir fotoğrafı ana ekrana widget olarak ekleyebilirsiniz. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama, başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)