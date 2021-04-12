Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (12 Nisan)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları neler? 12 Nisan haftasında kaçırılmaması gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir arada topladık. Aşağıda yer alan listeden her iki işletim sistemi için de ücretsiz oyun ve uygulama bulabilirsiniz.
Haftanın Ücretsiz Oyunları / Uygulamaları Listesi (12 Nisan)
Ücretsiz uygulamaların sayı olarak çok fazla olması, kullanıcıların açısından her ne kadar faydalı olsa da bu tür uygulamalar çok fazla reklam içerir. Ücretsiz uygulamalarda ayrıca bazı özelliklerin kilini açmak için uygulama içi satın alım yapmak gerekebilir. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiler.
Aşağıdaki listede yer alan uygulamaların çoğunda böyle bir durum söz konusu değildir çünkü bu listedeki oyunların büyük bir kısmı aslında ücretli olan fakat kampanya kapsamında ücretsiz hale gelmiş oyunlardan oluşuyor.
Listedeki uygulamalar ilginizi çekiyor fakat cihazınızda yeterli miktarda boş depolama alanı yoksa uygulamaları indirip ardından kaldırabilirsiniz. Cihazınızdan kaldırdığınız uygulamaları daha sonra ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.
Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları
- HD Voice Recoder Pro: Kolay kullanıma sahip olan HD Voice Recoder Pro, telefonunuzu bir ses kayıt cihazına dönüştürüyor. Minimalist kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamayı kısa süreliğine ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Digital Dashboard GPS Pro: Araba ve bisiklet ile yaptığınız yolculukları kaydetmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Digital Dashboard GPS Pro'nun kullanıcı arayüzü daha iyi olabilirdi.
- Unit Converter Pro: Bu uygulama, sık sık birim dönüştürmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.
- X Launcher: Google firmasının Nexus arayüzüne benzeyen X Launcher'ı kısa süreliğine ücretsiz olarak indirip deneyebilirsiniz.
Haftanın Ücretsiz Android Oyunları
- 9th Dawn II 2 RPG: Mobil cihaz üzerinden RPG türünde oyun arayanlara hitap eden 9th Dawn II 2 RPG'nin fiyatı 30,99 TL'ydi. Kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.
- Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV: Solitaire oyununu seviyorsanız Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV isimli yapımı indirip oynamaya başlayabilirsiniz.
- Mystic Guardian PV: Old School Action RPG: JRPG türünü seviyorsanız bu oyunu indirip deneyebilirsiniz.
- WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium): Shoot 'em up türünü sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım.
- War 1944 VIP : World War II: İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan bu oyun, kule savunma türünü sevenlere hitap ediyor.
Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)
- Mirror for Samsung Smart TV: Samsung marka akıllı televizyon sahipleri, bu uygulama sayesinde kablosuz olarak film, fotoğraf ve uygulamaları Samsung TV ekranına yansıtabilir.
- Epica 2 Pro – Monster Camera: Eğlenceli efekt ve filtrelere sahip olan bir kamera uygulamasıdır.
- Lomograph BW – Vintage Filters: Çok başarılı filtrelere sahip olan bir kamera uygulamasıdır.
- Midori (Japanese Dictionary): Japonca sözlük isteyenler Midori'yi indirip kullanmaya başlayabilir.
- MemoCam: Bu uygulama, iPhone kamerası ile yazıları ve sembolleri taramanızı, taranan verileri doğrudan işleminizi sağlar.
- DrumToolz: Davul çalmak ile ilgilenenlerin kesinlikle göz atması gereken bir uygulamadır.
- KinoGlitch Pro: KinoGlitch Pro üzerinden fotoğraflara birtakım efektler uygulayabilirsiniz.
- Sleep Mindful Hypnosis: Uyumakta zorlanıyorsanız bu uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
- AR WiFi Analyzer: Bu uygulama, artırılmış gerçeklik ile Wi-Fi bağlantınızın kalitesini analiz etmenizi sağlar.
Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)
- StoryToys Haunted House: Canavarlarla dolu bir evde geçen StoryToys Haunted House'u ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz.
- Office Story: Bu oyunda kendi işinizi kurabilirsiniz. Yazılım şirketi simülasyonu olan yapımı ücretsiz indirip oynamaya başlayabilirsiniz.
- StoryToys Jungle Book: Bu yapım, macera türünü sevenlere hitap ediyor.
- The Complex: Bilim kurgu temasına sahip olan The Complex, seçimler yaparak devam edebileceğiniz bir oyundur. Oyunda Londra'daki büyük bir saldırının sonrasında bir labaratuvarda kapalı kalan iki bilim insanının oksijeni tükenmeden kurtulmasına yardımcı olmaya çalışıyorsunuz.
- Bubble Tower 2: Bu oyun odaklanmanızı gerektiren bir oyundur. Oyundaki amacınız imknsız görülen kuleler inşa etmektir ve bunu yapabilmek için çok iyi odaklanmaya ihtiyacınız vardır.
- Jump'N'Shoot Attack: Hedefe ulaşmak için zıplayıp, düşmanları vurabileceğiniz 16 aşamadan oluşan bu oyundaki göreviniz gezegeninizi korumaktır.
- Moonlight Express: Güzel grafiklere sahip ve basit bir oyun arıyorsanız Moonlight'ı kaçırmayın.
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