Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (12 Nisan)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları neler? 12 Nisan haftasında kaçırılmaması gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir arada topladık. Aşağıda yer alan listeden her iki işletim sistemi için de ücretsiz oyun ve uygulama bulabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Oyunları / Uygulamaları Listesi (12 Nisan)

Ücretsiz uygulamaların sayı olarak çok fazla olması, kullanıcıların açısından her ne kadar faydalı olsa da bu tür uygulamalar çok fazla reklam içerir. Ücretsiz uygulamalarda ayrıca bazı özelliklerin kilini açmak için uygulama içi satın alım yapmak gerekebilir. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiler.

Aşağıdaki listede yer alan uygulamaların çoğunda böyle bir durum söz konusu değildir çünkü bu listedeki oyunların büyük bir kısmı aslında ücretli olan fakat kampanya kapsamında ücretsiz hale gelmiş oyunlardan oluşuyor.

Listedeki uygulamalar ilginizi çekiyor fakat cihazınızda yeterli miktarda boş depolama alanı yoksa uygulamaları indirip ardından kaldırabilirsiniz. Cihazınızdan kaldırdığınız uygulamaları daha sonra ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

HD Voice Recoder Pro: Kolay kullanıma sahip olan HD Voice Recoder Pro, telefonunuzu bir ses kayıt cihazına dönüştürüyor. Minimalist kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamayı kısa süreliğine ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Digital Dashboard GPS Pro: Araba ve bisiklet ile yaptığınız yolculukları kaydetmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Digital Dashboard GPS Pro'nun kullanıcı arayüzü daha iyi olabilirdi.

Unit Converter Pro: Bu uygulama, sık sık birim dönüştürmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

X Launcher: Google firmasının Nexus arayüzüne benzeyen X Launcher'ı kısa süreliğine ücretsiz olarak indirip deneyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)