Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (12 Temmuz)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 12 Temmuz haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (12 Temmuz)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Digital Dashboard GPS Pro: Her gün araba, motosiklet hatta bisikletle yaptığınız yolculukların hız, rakım ve benzeri bilgileri bir arada görmek için kullanabileceğiniz bir uygulama kullanmak istiyorsanız çok yönlü bir uygulama olan Digital Dashboard GPS Pro size yardımcı olabilir.

PDF Editor Pro: Android işletim sistemli bir akıllı telefon ya da tablette PDF düzenleme işlemi gerçekleştirmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Belgeleri elektronik ortamda düzenleyebilir, doldurabilir, imzalayabilir, klasörlere ayırabilir ve en verimli şekilde diğer insanlarla paylaşabilirsiniz. Özelliklerinden bazıları PDF birleştirme, silme, bölme, kilitleme (şifreleme), tarama, resim ayıklama, döndürme, yeniden adlandırma, sayfa numaraları ekleme ve yatay ve dikey kaydırma modla görüntülemedir.

Identify Dog Breeds Pro: Bu uygulama sadece tek bir fotoğrafla köpeğin cinsini gösteriyor. Fotoğraftaki köpeğin cinsini öğrenmek için öncelikle yeni bir fotoğraf çekmeniz ya da galerinizde var olan bir fotoğrafı yüklemeniz gerekiyor. İkinci yapmanız gereken işlem ise köpeği dairenin içine almaktır. Bu uygulamanın 1 GB altı RAM'e sahip cihazlarda çalışmadığını da belirtmek gerekiyor.

Unit Converter Pro: Bu uygulama, birimleri başka birimlere dönüştürmenize yardımcı olan basit ama size zaman kazandıracak bir uygulamadır. Uygulamanın görünümü ise son derece sadedir.

Reminder Pro: Yapacağınız işleri sık sık unutur musunuz? Bir hatırlatıcı kullanmak, sizi bu sorundan kurtarabilir. Uygulama, önemli görevlerinizi bir daha asla unutmayacağınızı iddia ediyor. Uygulamada yapılacaklar için bir liste oluşturabilir ve uygulamanın bunları size hatırlatması için bildirimlerin devreye girmesini sağlayabilirsiniz. Okul ödevleri, toplantılar, günlük görevler, faturalar, ilaçlar, etkinlikler, doğum günü, yıl dönümü... Amacınız ne olursa olsun, uygulama sizin için önemli olan hiçbir şeyi unutmamanızı sağlıyor.

Snipback: Telefonunuzla birlikte gelen ses kaydetme uygulamasını mı kullanıyorsunuz? Bu uygulama, etrafınızdaki tüm sesleri kaydetmenize yardımcı olur. Uygulamanın en önemli özelliklerinden biri de gürültü azaltmadır.

Screen Recorder Pro: Bu uygulama, Android cihazınızın ekranını yüksek kaliteli olarak kaydetmenize yardımcı olur. Screen Recorder, oyun videolarından görüntülü aramalara kadar birçok şekilde ekran kaydetmenizi sağlar.

Fast Video Splitter (WhatsApp): Bu uygulama, videoların belirli kısımlarını WhatsApp durumu olarak paylaşmanıza olanak sağlar. Galerinizde yer alan herhangi bir videonun önemli bir kısmını WhatsApp durumunuzda paylaşmanın bir yolunu arıyorsanız onu hızlıca kırpıp WhatsApp kişilerinizle paylaşabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Calc Fast: Matematiğinize güveniyor musunuz? Bu oyunda bir dakika içinde çözebildiğiniz kadar matematik işlemi çözmeniz gerekiyor. Oyunda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme olmak üzere dört farklı işlem bulunuyor. Oyunda sizden 60 saniye içinde işlemleri bitirmeniz isteniyor. Örneğin "5 x 10" sorusuna anında "50" cevabını verip diğer soruya geçmeniz gerekiyor.

Super Soccer Champs: Normalde 49,99 TL fiyat karşılığında alınıp oynanabilen bu oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyun, tek kişilik ve iki kişilik olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Tek kişilikte ister kendiniz bir maç başlatıp oyuncuları yönetebilir ister menajerlik yapabilirsiniz. Oyuncu transferleri gerçekleştirebilir, takımın formunu korumak için yeni adımlar atabilirsiniz.

Sudoku Challenge: Meydan okuma oyunlarına ilgili misiniz? Sudoku Challenge ile kendinizi test edebilirsiniz!

Cooking Kawaii: 467 kullanıcının derecelendirmesi ile 4,4 derece elde eden bu oyun Japonya, Çin, Meksika ve çok daha fazlasının mutfağından harika yemekler yapabileceğiniz bir oyundur. Bu oyun sayesinde Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya çeşitli kültürleri de deneyimleyebilirsiniz. 100'den fazla tarif öğrenebilir ve bu tarifleri gelecekte yapacağınız yemeklere saklayabilirsiniz.

Legend of the Cartoon: Şehriniz gittikçe daha güçlü düşmanlarla karşı karşıya kalıyor ve bu şehri kurtarabilecek tek kişi sizsiniz. Şehri kurtarmak için çeşitli kahramanları toplamanız gerekiyor.

Wonder Knights PV: Eski bir dönemde geçen, basit grafiklere sahip ancak oynarken zaman geçirebileceğiniz bir oyun arıyorsanız Wonder Knights'a göz atabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Stellar Tour: Bu uygulama, gök bilimine ilişkin her türlü unsuru öğrenmenizi sağlar. Bulutsular, galaksiler, gezegenler, uydular ve çok daha fazlası hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Stellar Tour'u kullanabilirsiniz.

YoWindow Weather: Haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listemizi düzenli olarak takip ediyorsanız bu uygulamanın geçen hafta da ücretsiz olduğunu fark etmişsinizdir. Uygulamayı geçen hafta indiremediyseniz şimdi indirebilirsiniz. Bu bir hava durumu uygulamasıdır ama size sadece hava durumunu gösteren bir uygulama değildir. Uygulama, hava durumuna özel olarak bir arka plan da sağlıyor.

Murmur (Sesli Günlük): Günlüğünüz varsa ve günlüğünüze duyguları aktarmayı seviyorsanız bu amaçla geliştirilmiş bir uygulama olduğunu duymak sizi oldukça sevindirebilir. Bu uygulama, gününüzü anlatabileceğiniz, duygularınızı kayıt altına alabileceğiniz basit ancak bu tür bir uygulama arayanları mutlu edecek bir uygulamadır.

Thunderspace Rain Sleep Sounds: Yoğun bir günün ardından uyumakta zorlanıyorsanız Thunderspace'in sunduğu doğa seslerini dinleyebilir ve rahatlayabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)