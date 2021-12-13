Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (13 Aralık)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 13 Aralık haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (13 Aralık)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede kullanmak istediğiniz bir uygulama buldunuz ama şu anda cihazınızda onu kullanmanız için yeterli alan yok mu? Geçici olarak bir uygulamayı silin ve cihazınızda yeterli alan açın, indirmek istediğiniz uygulamayı ücretli olmadan indirin ve ardından cihazınızdan silin. Bu şekilde uygulamayı başka bir zamanda kullanabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Mandala Maker 360: Bu uygulama, mandala çizimleri yapabilmenize olanak tanır. Başarılı uygulamada arka plan rengini ve tuval merkezini değiştirebilir, fırça boyutunu ve türünü belirleyebilir, rastgele gölge uygulayabilir ve daha birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz. Normalde 85,99 TL fiyat etiketine sahip olan Mandala Maker 360, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. 4,6 puana sahip olan uygulama, 392 kişi tarafından derecelendirildi.

Gear Live Wallpaper: Bu uygulama, bir saatteki dişlilerin hareketlerini gösteren animasyonlu duvar kağıdı sunar. Özelleştirme seçeneklerine sahip olan uygulamayı kampanya kapsamında cihazınıza ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Flat Moon - Icon Pack: Bu uygulama, çok sayıda ikon sunar. Akıllı telefonunuzdaki uygulama simgelerinin tasarımından hoşlanmıyorsanız Flat Moon'a bir şans verebilirsiniz. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada reklam yer almıyor. Normalde 8,69 TL fiyat etiketine sahip olan Fiat Moon, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Terra Fighter 2 Pro: Mobil cihazda oynamak için 3 boyutlu bir dövüş oyunu arıyorsanız Terra Fighter 2 Pro isimli yapımı indirebilirsiniz. Kısa süreliğine ücretsiz olan mobil oyunda "Story" ve "Duel" olmak üzere iki farklı mod yer alıyor. 4,2 puana sahip olan Terra Fighter 2 Pro, 1.182 kişi tarafından derecelendirildi. Başarılı yapımı kampanya kapsamında cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Timing Hero PV: Android işletim sistemine sahip mobil cihaz için bir rol yapma oyunu arıyorsanız Timing Hero PV isimli yapıma bir şans verebilirsiniz. RPG türünü seven oyunculara hitap eden oyun, 8 bit grafikleri ile dikkat çekiyor. 3,6 puana sahip olan oyun, 38 bin 29 kişi tarafından derecelendirildi.

Superheroes Junior: Yeni kahramanlar, eşyalar ve özel yetenekler kazanmak için canavarlara karşı mücadele vermeniz gereken bu oyun basit görünüme rağmen sizi oyuna bağlamayı başaran bir oyundur. Mobil oyunlarla yakından ilgileniyorsanız göz atmanızda fayda var.

Legend of the Cartoon: Rol yapma oyunu türündeki yapımda karşımıza çıkan düşmanları yok edip ilerlememiz gerekiyor. Oyundaki karakterleri güçlendirebilme seçeneği de sunuluyor.

Dungeon Corporation S: Bu oyunda amacınız bir şirkette önünüze çıkan yaratıkların üstesinden gelmektir. Çizgi roman tarzı ile dikkat çeken rol yapma oyununa bir şans verebilirsiniz. 3,6 puana sahip olan mobil oyun, 2 bin 994 kişi tarafından derecelendirildi.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Remote Mouse & Keyboard Pro: Bu uygulama, iPHone ya da iPad'inizi bir uzaktan kumandaya dönüştürür. Remote Mouse & Keyboard Pro, bilgisayarda film izlerken ya da müzik dinlerken oldukça kullanışlıdır. 4,7 puana sahip olan uygulama, 4 bin kullanıcı tarafından derecelendirildi. 2016 yılında çıkışını gerçekleştiren uygulamaya bir şans verebilirsiniz.

English Words 4 Beginners: Bu uygulama, ingilizce öğrenmek isteyen kullanıcılar için oldukça kullanışlıdır. English Words 4 Beginners sayesinde yeni İngilizce kelimeler keşfedebilir ve bu kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini öğrenebilirsiniz. Uygulamanın yalnızca iPad sürümünün olduğunu belirtelim.

Fan Noise: Bu uygulama, insanların birkaç dakika içerisinde uyuyabilmesine yardım ettiğini ileri sürüyor. Huzurlu bir uyku vadeden Fan Noise'da çeşitli ses efektleri mevcut. 4,7 puana sahip olan uygulama, 224 kişi tarafından derecelendirildi.

Make A Giveaway For Instagram: Bu uygulama, Instagram ve YouTube üzerinden düzenlenen çekilişin kazananını belirlemenize yardımcı olur. iPhone için geliştirilen Make A Giveaway For Instagram'da uygulama içi satın alım mevcut.

Rollit - Photo Transfer App: Bu uygulama, bir bilgisayardan iPhone'unuzdaki galeriye fotoğraf ve video aktarmanıza olanak tanır. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama üzerinden aktarılan içeriklerin kalite kaybına uğramadığı belirtiliyor. Başarılı uygulama JPG, JPEG, MP4, M4V ve 3GP dahil olmak üzere çok sayıda uzantıyı destekliyor.

Calendarium: Gelişmiş özelliklere sahip olan takvim uygulaması Calendarium, tarihi olaylar, gün doğumu ve gün batımı saatleri, hafta sayısı, gün uzunluğu gibi çeşitli bilgiler sunar. Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama, internet bağlantısı gerektirmiyor.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)