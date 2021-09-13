Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (13 Eylül)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 13 Eylül haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir araya getirdik.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (13 Eylül)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

English for all: Uygulama tıpkı ismi gibi herkes için İngilizce dersleri sunuyor. Seviyeniz ne olursa olsun, kelime dağarcığınızı geliştirmek istiyorsanız bu uygulamadan yararlanabilirsiniz. Uygulama, kullanıcılara kelimelerin görsel karşılığını ve telaffuzunu sağlamanın yanı sıra resme karşılık gelen seçeneği işaretleme gibi testler, bulmacalar sunuyor. İngilizce öğrenmenin renkli, kullanıcı dostu ve eğlenceli bir yolunu arayanların mutlaka göz atması gerekiyor.

Speedometer GPS Pro: Bu uygulama ile hızınızı, mesafenizi, zamanınızı ve konumunu takip edebilirsiniz. Bisiklet veya araba sürenler, yolculuk boyunca bilgilenmek için uygulamayı kullanabilir ancak uyarmak gerekir ki uygulama biraz fazla güç tüketebiliyor.

New Math Puzzles for Geniuses 2021: Bu matematik uygulamasını kullanmak için çok akıllı bir insan olmaya gerek yok fakat bulmaca oyunu olarak türünün en iyilerinden ve en zorlayıcılarından biri olduğunu belirtmek gerekiyor. Uygulamayı hafıza, matematik bilgisini analitik becerilerinizi geliştirmek, daha mantıksal ve daha alışılmışın dışında düşünebilmek için kullanabilirsiniz.

QR ve Barkod Tarayıcı PRO: QR ve Barkod Tarayıcı yalnızca tarama ile sınırlı değil aynı zamanda QR / Barkodlar oluşturmak için de kullanılabilir. Kullanımı da bir o kadar kolay olan bu uygulamadan yararlanmak için uygulamayı açın ve kodu hizalayın. QR kod okuyucusu otomatik olarak tanımlama görevini yerine getirecektir. Hızlı tarama ve kullanım kolaylığı gibi avantajlar sunan bu uygulamayı telefonunuzda bulundurmak isteyebilirsiniz.

Bookmark Manager: Bu, yer imlerini web tarayıcısından bağımsız olarak kaydetmek için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Bookmark Manager ile bütün yer imlerini kolayca ve hızlı bir şekilde kaydedebilir, kaydettiğiniz yer imlerine hızlıca göz atabilir ve onları dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Yer imi ekleme konsuunda herhangi bir sınırlama yoktur. Favori sitelerinizi, haber sitelerini, kitapları, yemek tariflerini ve çok daha fazlasını kaydedebilirsiniz. Yer imlerini dışa ve içe aktarma özelliğinin olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Hue Melodi: Bu uygulama, çalan herhangi bir müziğin ritmine göre ışıkları değiştiren basit ancak bulunduğunuz ortamı bambaşka bir ortama dönüştürmekte inanılmaz bir başarı gösteren uygulamadır. Hue melodi, tabiri caizse ışıklarınızın müzikle birlikte dans etmesini sağlayabilir. Birçok uygulamada yer alan gereksiz bildirim sesleri olmadan kullanabileceğiniz son derece basit bir arayüzü bulunuyor. Uygulama, 108 kullanıcının derecelendirmesi ile 3,5 puan almıştır. Uygulamanın normalde fiyatı 6,59 TL'dir.

Home Workouts Gym Pro: Play Store'da 21.868 incelemesi olan bu uygulamanın puanı 4,7'dir. Adından da anlaşılabileceği gibi uygulama, formda kalmanıza yardımcı olmak için evinizde yapabileceğiniz egzersizler gösterir. Antrenman ilerlemesi otomatik olarak kaydedilir. Antrenman geçmişini böylece kolaylıkla takip edebilirsiniz. Hatırlatma özelliği sayesinde egzersiz saatini unutmanızı engeller. Kilo vermek ve vücut geliştirmek için her gün sadece birkaç dakikanızı ayırmanızı gerektiriyor. Uygulamadaki egzersizler için herhangi bir ekipman gereksinimi bulunmuyor. Karın, göğüs, bacak, kol ve vücut için uzmanlar tarafından oluşturulduğu belirtilen çeşitli egzersizleri deneyebilirsiniz.

Wallpapers Gallery - HD Wallpapers & Backgrounds: Pixabay tarafından desteklenen bu uygulama, kullanıcılara dünyanın dört bir yanından kullanıcıların içinde bulunduğu Pixabay topluluğu tarafından paylaşılan birbirinden güzel, büyüleyici fotoğraflar sunar. Uygulamada şu anda 1 milyondan fazla fotoğraf bulunuyor. Uygulamanın 738 incelemesi bulunuyor. Uygulamanın puanı ise 3,8'dir.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Sudoku Challenge: Sudoku, en popüler klasik oyunların başında geliyor. Bu bulmaca oyunu yalnızca 1 MB depolama alanı gerektiriyor ve oldukça az güç tüketiyor. Keşfedilecek 5000 benzersiz Sudoku bulmacısının yer aldığı bu oyun hem zihinsel açıdan faydalarını gösterirken hem de eğlenmenize olanak tanıyabilir. 10 zorluk seviyesi olan Sudoku Challenge, çevrim dışı da oynanabiliyor.

Warriors Market Mayhem: Çevrim dışı oynanabilen bu oyun, nostalji yaşatan pikselleri ile öne çıkıyor. Retro grafiklere sahip oyunları seviyorsanız göz atabilirsiniz.

Let the Pharaoh Free: Bu oyun, Flash Player zamanında kalan ilgi çekici bir oyunu telefonlarınıza getiriyor. Yavaş yavaş oynayarak tadını çıkarabileceğiniz oyunlar arasında yer alan Let the Pharaoh Free, 4,1 puanı bulunuyor.

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV: Bir solitaire oyunu olmadan haftanın ücretsiz uygulamaları/oyunları listesi tamamlanmış sayılmaz. Oynaması son derece basit ve bağımlılık yapan bu oyunu saatlerce hatta günlerce sıkılmadan oynayabilirsiniz. Oyun, kartlarla birlikte sevilen masal karakterlerini (Pamuk Prenses, Pinokyo vb.) de getiriyor.

Bumgineer Clicker RPG: Bu oyunda zamanda sıkışmış bir bilim adamı oynuyorsunuz. Dünyayı kurtarmak ise bu karakterin, doğal olarak sizin elinizdedir.

Shadow of Death Dark Knight: Karanlığın hakim olduğu dünyayı yaratıklardan temizlemek için elinizden gelenin en iyisini yapmalı ve bunu yaparken karakterinizi de geliştirmelisiniz.

Breacher Story: Bu oyun, sizi sosyal mühendislik hakkında öğrendiğiniz bilgileri ikiye, üçe hatta beşe katlayabilir. Karakterin hedeflerine ulaşabilmesi için sosyal mühendislik becerilerinizden yararlanmanız gereken bu oyunda kimlik avı ve benzeri bütün yöntemlere göz atma fırsatınız olacak.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Big Clock: Bu uygulama, cihazın ekranına bir saat widget'ı ekler. Saat widget'ı arıyorsanız Big Clock isimli uygulamayı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamanın App Store'da 5 üzerinden 4,1 yıldıza sahip olduğunu belirtelim.

Trump Stickers and Trumpmoji: Uygulamada Donald Trump ile ilgili 200'den fazla çıkartma yer alıyor. Uygulamayı yükledikten sonra anlık mesajlaşma hizmeti üzerinden çıkartmaları kullanabilirsiniz.

Add Watermark on Photos, Videos: Bu uygulama sayesinde fotoğraflara ve videolara filigran ve logo ekleyebilirsiniz. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada çok sayıda yazı tipi, fotoğraf ve video filtresi, stiker ve emoji yer alıyor. Ayrıca uygulama ile kolajlar da oluşturulabiliyor.

Lock Notes Pro: Bu uygulama, notlarınızı şifre, Touch ID veya Face ID ile saklamanıza olanak sağlar. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulama kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Kampanya kapsamında uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan Lock Notes Pro, ek güvenlik katmanı sunuyor.

Camma: Anlık gerçekleşen olayları unutmak sanılandan çok daha hızlı gerçekleşir. Bu gibi durumlara karşı Camma'dan yardım alabilirsiniz. Bu uygulama, doğrudan bir nesnenin fotoğrafını çekmenizi ve ona hızlıca not eklemenizi sağlar. Bu bir yemek tarifi de olabilir, hediyenin kimden geldiği de olabilir. Not alma amacınız ne olursa olsun, uygulamayı kullanabilirsiniz.

MealBoard: Yemek planlaması ile aranız iyiyse MealBoard'ı kullanabilirsiniz. Bu uygulama, ne zaman hangi yemeği yiyeceğinizi planlamanıza yardımcı olabilir.

Wallpapers of Top TikTokers: Bu uygulama ile en sevdiğiniz TikTok içerik oluşturucularının duvar kağıtlarını cihazınıza indirebilirsiniz. Uygulamada Loren Gray gibi ismini en çok TikTok'ta duyurmuş kişilerin duvar kağıtlarını bulabilirsiniz.

Morning Alarm for Spotify: Spotify'da yer alan şarkı ve müziklerle uyanmak istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Seterra Geography: Bu, coğrafya alanında daha fazla bilgi sahibi olmak için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. İster final sınavı ister bir programa hazırlanıyor olun, bu uygulamada seçebileceğiniz çok çeşitli kategoriler vardır. Bu kategoriler arasından sizin alanınızla ilgili olanını bulabilir ve o alandaki bilgi birikiminizi arttırabilirsiniz. Uygulama, kullanıcıları ayrıca belirli sınavlara da tabi tutabiliyor. Bu sınavlar genellikle dünyanın en büyük 25 şehrini bulmak gibi görevler içeriyor. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İsveçce ve daha birçok dilde kullanılabilen bu uygulamayı çevrim dışı olarak da kullanmak mümkündür.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)