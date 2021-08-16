Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (16 Ağustos)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 16 Ağustos haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (16 Ağustos)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

NFC EMV Card Reader: Birden fazla ödeme kartını uygulamaya ekleyebilirsiniz. Ödeme kartını ekleyebilmek için kartın temassız özelliğine sahip olması ve NFC EMV Card Reader uygulamasının destekliyor olması gerektiği belirtiliyor. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Uygulamanın normalde 25,99 TL fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim. Uygulamada herhangi bir reklam ve uygulama içi satın alma ögesi yer almıyor.

Snipback: Telefonunuzla birlikte gelen ses kaydetme uygulamasını mı kullanıyorsunuz? Bu uygulama, etrafınızdaki tüm sesleri kaydetmenize yardımcı olur. Uygulamanın en önemli özelliklerinden biri de gürültü azaltmadır. Normalde 18,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bu tarz bir uygulamaya ihtiyacınız varsa kampanya bitmeden cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

How much can I spend?: Bu uygulama sayesinde gün içerisinde gerçekleştirdiğiniz ödemeleri kaydedebilirsiniz. Böylece aylık veya haftalık olarak nereye ne kadar harcama yaptığınızı tespit edebilirsiniz. Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen uygulamanın çok başarılı bir kullanıcı arayüzü bulunuyor. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan How much can I spend? İsimli uygulamayı cihazınıza kampanya bitmeden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

One UI - icon pack: Bu uygulama ile akıllı telefonunuzda yer alan simgelerin görünümünü değiştirebilirsiniz. Çok şık bir tasarıma sahip olan One UI - icon pack isimli uygulamayı cihazınıza ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Pro Mp3 player - Qamp: Akıllı telefonunuz için başarılı bir müzik çalar uygulaması arıyorsanız Pro Mp3 player - Qamp'i deneyebilirsiniz. Uygulamada uyku zamanlayıcısı, tema ayarlama, bass ayarı, karışık çalma, tekrar oynatma ve daha birçok özellik yer alıyor.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

4Goats Forever: Tek cihazda oynayabileceğiniz çok oyunculu bir oyun arıyorsanız 4Goats Forever'a bir şans vermelisiniz. Eğlenceli bir oyun olan 4Goats Forever'da reklam ve uygulama içi satın alma yer almıyor.

AceSpeeder 3: SNES'teki F-Zero isimli oyuna oldukça benzeyen AceSpeeder 3, keyifli oyun deneyimi sunuyor. Çok kısa süreliğine ücretsiz hale gelen yapım, yarış oyunu seven oyunculara hitap ediyor.

Manoir: Platform oyunu türündeki Manoir'de bir fasulyeyi kontrol ediyoruz. İki boyutlu bir oyun olan Manoir'i kampanya kapsamında ücretsiz olarak indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Hills Legend: Bu oyun, korku türünü seven oyunculara hitap ediyor. Korku atmosferini başarılı bir şekilde yansıtan yapımda bir gizemi çözmeye çalışıyorsunuz.

The House: Bu oyunun kendisini korkutacak bir oyun olmadığını düşünenlerin bir kez daha düşünmesine neden olacak bir oyun olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. First-person shooter (Birinci şahıs nişancı) türündeki mobil oyun, ürkütücü atmosferi ve müzikleri ile tüylerin diken diken olmasına neden olabilir.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Reverse Vid: Mobil cihazınızda kullanmak için bir video düzenleme uygulaması arıyorsanız Reverse Vid'i deneyebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde videoya yazı, müzik ekleyebilir, videonuzun hızını yavaşlatabilir ve hızlandırabilir ve daha birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Tahrir App: Görsellere yazı eklemeyi kolay hale getiren bir uygulama olan Tahrir App, çeşitli yazı tipleri sunar. Uygulamada ayrıca arka plan rengi değiştirme seçeneği de mevcut.

Lilium: Siri ve widget destekli bu uygulama, bir bütçe yönetim uygulaması arayanların her türlü ihtiyacını giderebilir.

Scanner: Bu uygulama metin belgelerini taramanıza ve kaydetmenize olanak sağlar. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

DayCircle: Bu uygulama üzerinden tüm önemli tarihleri kaydedebilirsiniz. Böylece sizin için önemli olan tarihleri hiçbir zaman unutmazsınız. Çok başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan DayCircle, kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar arasında yer alıyor.

Dubcut: Video düzenlemek için bir uygulama arıyorsanız Dubcut isimli uygulamaya bir şans verebilrisiniz. Çok basit bir kullanıma sahip olan uygulama, düzenlenen videoları YouTube, TikTok, Discord ve daha pek çok platformda kolay bir şekilde paylaşılmasına olanak tanıyor.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)